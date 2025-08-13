Este tuit del economista Julen Bollain tras los incendios ya supera los 3.000 'me gusta'

El economista Julen Bollain ha reaccionado a lo que está ocurriendo con los incendios en gran parte de España, con un único tuit que va camino de ser uno de los más compartidos de las últimas horas.

"Eliminan impuestos a los ricos y luego se quejan de que no hay dinero para médicos, que no hay dinero para profesores y que no hay dinero para bomberos", ha asegurado en la red social X.

Julen Bollain ha cerrado el tuit, que ya suma más de 3.000 me gusta en cuestión de horas, con cinco palabras. "Son depredadores de lo público", ha destacado en el duro mensaje.

La denuncia es similar a la que hizo este martes el presidente del comité de empresa de los bombero forestales en la Comunidad de Madrid, Jesús Molina, en el programa de TVE Mañaneros 360.

Tras la situación vivida con el incendio de Tres Cantos, no ha perdido la ocasión de denunciar la situación de muchos de los trabajadores. "Actualmente la Comunidad de Madrid están sin cubrir 33 plazas de bomberos forestales", señaló.

"Llevamos 15 años de congelación salarial en los que nuestros salarios no se han movido. También llevamos meses de protestas intentando reunirnos con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y la empresa pública Tragsa en una mesa a tres y aquí nadie nos recibe. El 25 de abril hicimos una huelga y desde el 15 de julio y hasta el 15 de agosto teníamos convocada otra. Es responsabilidad de ambas instituciones que no estemos al 100% de efectivos", explicó.