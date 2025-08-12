Un bombero forestal de Madrid estalla ante la situación que están viviendo: "Cobramos 1.300 euros y es una vergüenza" 

El presidente del comité de empresa de los bombero forestales en la Comunidad de Madrid, Jesús Molina, ha estallado este martes mientras era entrevistado en La Hora de la 1 por Javier Ruíz al hablar de las condiciones laborales en las que se encuentran a la hora de trabajar en la extinción de incendios, como el que afectó a última hora de este lunes al municipio madrileño de Tres Cantos.

Molina ha comenzado explicando que "actualmente la Comunidad de Madrid están sin cubrir 33 plazas de bomberos forestales" y que de los 530 que son aproximadamente faltaría un 7/8%. También ha pedido una renovación del convenio, que ha detallado que "está caducado al ser el mismo desde 2008".

"Llevamos 15 años de congelación salarial en los que nuestros salarios no se han movido. También llevamos meses de protestas intentando reunirnos con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y la empresa pública Tragsa en una mesa a tres y aquí nadie nos recibe. El 25 de abril hicimos una huelga y desde el 15 de julio y hasta el 15 de agosto teníamos convocada otra. Es responsabilidad de ambas instituciones que no estemos al 100% de efectivos", ha sentenciado.

Molina, al ser preguntado por cómo trabajan, ha terminado por estallar: "Nosotros trabajamos en primera línea de fuego y somos bomberos forestales a pesar de que la Comunidad de Madrid no nos tiene reconocida la categoría cuando hay una ley estatal que así lo dice . Estamos jugándonos el físico el otro día en el incendio de Ávila o anoche en el de Tres Cantos y defendiendo las urbanizaciones y a la ciudad por 1.300 euros, que en la Comunidad de Madrid es una absoluta vergüenza".

"No nos da para llegar a final de mes y queremos proteger el Patrimonio Nacional y a nuestros vecinos, pero también a nuestras familias y darles un futuro. Es una absoluta vergüenza, superamos por poco el Salario Mínimo Interprofesional y llevamos 15 años con el salario congelado", ha sentenciado cada vez más enfadado.

Finalmente, ha acabado insistiendo en denunciar "la falta de voluntad política entre organizaciones que se tiran la pelota entre ellos y hacen oídos sordos".

"La Comunidad de Madrid le tira la pelota a Tragsa, esta a Hacienda y el Ministerio de Hacienda no da permiso para que no suban el salario y aquí entre todos la casa sin barrer y los perjudicados nosotros y por consiguiente la ciudadanía, ya que no se puede dar un servicio al 100% de garantía", ha explicado.

Ademas, ha concluido detallando que "el 40% de los trabajadores solo está contratado cuatro meses al año" y que tampoco cuentan con la protección necesaria frente a agentes cancerígenos que tragan en cada intervención.