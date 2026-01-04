Este tuit de Nuevas Generaciones del PP de Ayuso es, sin duda, el más polémico de lo que llevamos de 2026

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular que lidera Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha publicado el tuit más polémico de lo que llevamos de 2026 tras la detención de este sábado de Nicolás Maduro por parte de militares de Estados Unidos.

Después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, publicara un mensaje en la red social Truth Social con una imagen del presidente venezolano capturado, con las esposas puestas, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid ha cambiado la imagen con inteligencia artificial.

El mismo perfil en la red social X había retuiteado un mensaje de Nuevas Generaciones del PP de San Sebastián de los Reyes con una imagen falsa hecha por IA de la detención de Nicolás Maduro, pero lo más grave lo han publicado ellos mismos.

En el polémico mensaje, las Nuevas Generaciones del PP de Ayuso ha reutilizado la imagen de Maduro detenido y ha puesto, con la IA al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Queridos Reyes Magos...", han asegurado, junto al montaje fake.

Una publicación que acumula cientos de mensajes en cuestión de horas. "Maleducados, irrespetuosos e ignorantes", "han saltado todos los límites" o "este es el nivel", han sido algunas de las reacciones más duras.

Ayuso lo considera un "día histórico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "día histórico" y de "momento único" la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos.

En una entrevista en Telemadrid este sábado, aseguró que "está claro que en los pasos más valientes que se han dado para liberar al pueblo de Venezuela el Gobierno de España no ha estado ahí". "El expresidente y muchos miembros del Gobierno espero que den explicaciones de qué han hecho durante todos estos años y por qué mientras el pueblo de Venezuela se moría de hambre y ha habido persecuciones políticas, ellos tenían tantas amistades con la dictadura", ha razonado.

"Las únicas dictaduras del mundo son de izquierdas, de ultraizquierda y se apoyan entre ellas. No me esperaba otra cosa de algunos socios del Gobierno y de un gobierno que ha sido siempre tan tibio, rehén del expresidente Zapatero y rehén de movimientos, como hemos visto, con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid Barajas porque tenemos que recordar que un gobierno que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea estuvo deambulando por nuestro aeropuerto protegido y amparado por nuestro gobierno y ahora mismo tendrá mucho que explicar", ha reiterado la dirigente madrileña.