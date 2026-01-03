Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en comunicación no verbal extrae una conclusión clara tras ver la foto de Maduro que ha difundido Trump

Una imagen que pasará a la historia.

Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras su detención.
Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras su detención.DONALD TRUMP EN TRUTH

Patrycia Centeno, experta en comunicación política no verbal y analista en medios como TV3, El Periódico, La Sexta, TVE1, Antena 3 o Catalunya Ràdio, ha extraído una conclusión clara tras ver la foto que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.

En la imagen, Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

El presidente de Venezuela lleva los ojos tapados y viste un chándal de Nike y es precisamente en esos detalles en los que ha centrado su atención Centeno.

"Trump siempre tan dado al espectáculo"

"Trump acaba de publicar la primera imagen de Maduro. En chándal de Nike, esposado, los ojos vendados y una botella de agua. Trump siempre tan dado al espectáculo #powerdressing", ha señalado la especialista, que luego ha hecho una comparación entre esa y la icónica escena de Chenoa en chándal, confirmando su ruptura con David Bisbal.

"Está claro que el chándal gris nunca trae nada bueno", ha dejado caer Centeno. 

La experta ha publicado sus conclusiones mientras Trump anunciaba que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado esta pasada madrugada junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su "fortaleza en el corazón de Caracas" en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores.

"Nos quedaremos hasta que se produzca la transición"

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha indicado el presidente de EEUU en rueda de prensa.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

