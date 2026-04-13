Ester Muñoz compara al soldado español retenido por Israel con un control de tráfico y lo que le responde un transportista es demoledor

El camionero y transportista Paco Trujillo (@franciscotrujillod en redes sociales) ha respondido a las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre el soldado español que fue retenido por Israel durante varias horas en el sur del Líbano mientras estaba en una misión de paz, a quien comparó con un control de tráfico.

"Sabemos que fue una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", comentó la popular en una comparecencia ante los medios de comunicación. Ha generado toda una ola de reacciones, incluso días después.

Trujillo, transportista, se ha indignado por la mofa de Muñoz: "Es un suboficial del ejército español de las tropas que están establecidas en la base Miguel Cervantes en el Líbano, que están de muro de contención para que los israelíes no masacren más a la población civil. Y hacer convoyes donde iba con alimentos para las tropas indonesias y compañeros destacados. Y ahora sale la señora esta diciendo que eso es baladí".

"Estos son los diputados que defienden la bandera española"

Sin saber por qué estuvo retenida en el control de tráfico, sí que ha dejado claro que cuando la Guardia Civil hace un control, van muy rápido. "Y ya está. Estos son los diputados y diputadas que defienden la bandera española... Porque ese soldado y esas tropas están defendiendo la bandera española en el extranjero, como otras misiones que hay, repartidas en África, en la frontera con Rusia, en un montón de sitios...".

"Lo que yo no entiendo es cómo se les sigue votando desde este punto. Estáis votando al PP y a Vox de esta manera, cuando está visto que les da igual", ha defendido.

"Me han dolido las declaraciones"

Ha lamentado, y mucho, las declaraciones de la popular: "Me han dolido mucho las declaraciones de esta niña, que está en sustitución de la otra, que tenía dos o tres carreras, daba conferencias, máster, etc".

"El mayor logro que hemos conseguido en la clase obrera es que nuestros hijos tengan acceso a la universidad y el que valga, que tire para adelante. Y estos quieren acabar con todo esto, que los señoritos tengan arriba en sus universidades privadas metiéndose en las empresas de los amigos y amigas de papás...", ha concluido.