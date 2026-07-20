Gana España a Argentina con Sánchez en el palco y recuperan lo que dijo hace cinco días Ester Muñoz: "Había una del PP que decía no se qué de un gafe"

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. Por mucho que cueste creer, el equipo de Luis de la Fuente ha logrado su segunda estrella tras ganar a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres.

Los jugadores y sus familias llegarán a España 13:00 horas al aeropuerto de Barajas. Posteriormente, los jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos a partir de las 16:30 horas por la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y, más tarde, se desplazarán hasta la Moncloa antes de iniciar el recorrido por Madrid.

Es hora de celebrar pero también de resolver algunas cuentas pendientes y muchos se han acordado de las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, de hace cinco días cuando Pedro Sánchez estaba en Francia en la víspera del España-Francia de semifinales.

2010 ZP, 2026 Sánchez

"Sólo a Macron se le ocurre llevarse a Sánchez un 14 de Julio. Ahora sólo pedimos que Sánchez se vaya con la bici el domingo, que se grabe unos TikTok con los inciensos, o que se reserve unas horas para escuchar algún disco, pero que no vaya a Nueva York", dijo Muñoz el día de la fiesta nacional de Francia.

Ahora, como no podía ser de otra manera, son muchos los que han recuperado este mensaje para decir que se equivocaba y que el presidente del Gobierno no ha dado mala suerte.

Se da la casualidad, además, de que los dos mundiales que ha cosechado España han sido con un gobierno del PSOE, en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora en 2026 con Pedro Sánchez.

Un Sánchez que estaba en el palco de autoridades acompañado de los reyes de España y que tuvo un breve encuentro con Donald Trump, que dijo que con España ya estaba todo arreglado después de algunas tiranteces por el gasto en defensa como aliado de la OTAN.