Muere el secretario de Estado de Vivienda David Lucas a los 58 años

El exalcalde de Móstoles y secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha fallecido este lunes a los 58 años, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El organismo "lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común" y hace llegar "el afecto de todos los trabajadores del ministerio" a la familia de Lucas.

David Lucas anunció a finales de junio que suspendía temporalmente su actividad y agenda públicas para tratarse un "proceso cancerígeno". "Debido a un proceso cancerígeno voy a suspender de forma temporal mi agenda y actividad pública como Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para afrontar el tratamiento oncológico", escribió entonces.

Nacido en Madrid en 1968, David Lucas era doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en Derecho Público del Estado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad Gestión Urbanística, y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid (mejor expediente académico y premio extraordinario).

Lucas fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y senador. También fue alcalde de Móstoles, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; teniente-alcalde de Getafe; presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En el ámbito docente, ejerció como profesor de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid; Profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad de Nebrija; y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense.

Tras una etapa como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, desde 2023, ostentaba el cargo de secretario de Estado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.