Estos 25 segundos del alcalde de La Alberca sobre los bomberos forestales son para escucharlos en bucle

El alcalde de La Alberca, municipio de Salamanca, Miguel Ángel Luengo, ha intervenido en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER, para explicar la situación actual que están viviendo allí.

"Ya ha bajado la intensidad del fuego, ahora hay retenes, hemos pasado dos días, sobre todo ayer, muy malos, la gente muy asustada, lo hemos pasado muy mal, las fiestas, muchísima gente, con peligro de confinamiento, de desalojo...", ha expresado Luengo al principio de su intervención.

Sin duda, ha dedicado 25 segundos de la llamada telefónica con José Luis Sastre para reclamar los derechos de los bomberos forestales: "Los que están atacando el fuego, los profesionales de Castilla y León, no tienen la categoría de bomberos, que son peones, jugándose la vida por 1.300 euros, con la paga incluida y las vacaciones".

Defendiéndolos con contundencia, ha asegurado que "parece mentira, ¡que se están jugando la vida y son los peones los que nos están salvando!"

Por otro lado, ha advertido que tuvieron "un pequeño incendio cerca del pueblo, lo llegamos a extinguir con pocos medios, no fue mucho, pero nadie quedó vigilando por la noche".

"El sentido común, la propia organización del incendio dice que hay que quedarse por la noche, porque se reactivó y fue lo peor. No había nadie, yo entiendo que venían cuadrillas de 12-15 horas y que no estaban sentados, sino que estaban atacando el fuego y tenían que descansar", ha relatado.