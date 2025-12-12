Estos dos minutos de Nerea Pérez en los Premios Ídolo no paran de compartirse: "Solo os pido que penséis en esto"

Los Premios Ídolo siguen en marcha, el Palacio de Congresos de IFEMA Madrid está que revienta de estrellas del mundo de la creación de contenidos y el show, que todavía no ha terminado, ya cuenta con el momento más comentado de la noche en redes sociales. La protagonista, la periodista, humorista y activista, Nerea Pérez, que con solo dos minutos, lo que ha durado su discurso al recoger el premio a la Conciencia Socia, ha bastado para que los medidores de X se hayan disparado hasta convertirse en viral: más de 8.000 'Me gusta' y 2.000 retuits en menos de una hora.

“Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España... Ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, espero poder influenciaros yo a vosotras”. Así ha arrancado Nerea Pérez de las Heras su discurso con el que le ha dado un repaso a los creadores de contenidos que no se han perdido la gala de unos premios que ha creado Dulceida para reconocer el trabajo y el impacto de las figuras más influyentes del panorama digital en España.

“Este oficio tiene dignidad, lo habéis inventado desde cero. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar", ha señalado la periodista, emocionada. A partir de ahí, Nerea Pérez de las Heras ha puesto el foco en los criterios con los que los creadores de contenidos en España aceptan sus colaboraciones pagadas y campañas publicitarias, o sobre la influencia que tienen sobre aquellas personas que los siguen. "Vosotras sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución”, ha recordado antes de entrar en el meollo de la cuestión.

"Yo solo os pido que penséis en esto, que penséis en esto mucho, que sois importantes, en que tenéis una responsabilidad grande", ha continuado Nerea Pérez, antes de leerles una lista de peticiones: no incentivar el consumo de ropa y cosméticos “para sostener su autoestima”; no trabajar con las “marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños” y; evitar cualquier tipo de colaboración con las "asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis" y, por último, les ha pedido que se piensen mucho todo, "antes de iros a Andorra para evadir impuestos”.

La edición de este año ha supuesto un cambio importante para los Premios Ídolo. Por primera vez, el público ha podido asistir y ocupar el Palacio de Congresos de IFEMA Madrid, donde la organización ha apostado por un formato más amplio y pensado como espectáculo en directo. La escenografía se ha articulado bajo el concepto creativo “Heaven” y la gala, presentada por Kira Miró y Lalachús, se ha emitido simultáneamente en Neox, Atresplayer y YouTube, con el set de La Pija y la Quinqui cubriendo lo que ocurría entre bambalinas. La alfombra roja, conducida por Masi Rodríguez y Ares Aixalà, ha concentrado a un número inusual de creadores, desde tiktokers y streamers hasta artistas y rostros televisivos.

La organización ha llegado a esta noche tras un proceso de selección extenso, en el que un jurado formado por responsables de marcas, plataformas y agencias ha configurado la lista de nominados de esta cuarta edición. La gala reúne categorías que abarcan belleza, contenido creativo, humor, viajes, sostenibilidad, moda o emprendimiento, y reconoce tanto proyectos consolidados como nuevas figuras que han despuntado en el último año. Entre los asistentes, más de un centenar de perfiles representativos de la escena digital española refuerzan la dimensión transversal que los premios han adquirido desde 2021.

La intervención de Nerea, sin embargo, ha eclipsado todo lo demás. Su mensaje ha circulado con más fuerza que cualquier actuación, premio o aparición en la alfombra roja, y se ha convertido en el fragmento que resume la noche: un alegato que anima a pensar qué significa influir cuando millones escuchan con más atención que a sus referentes fuera de la pantalla.