Euprepio Padula ve lo que dice Miguel Bosé sobre lo de Adamuz y le bastan tres palabras para definirle

El periodista Euprepio Padula reacciona a las polémicas palabras de Miguel Bosé, que ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente

Euprepio Padula, periodista italiano y colaborador habitual de programas informativos de TVE, ha reaccionado a las palabras de Miguel Bosé tras el accidente ferroviario de Adamuz, que deja ya 42 víctimas mortales.

El cantante ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno, especialmente la del ministro de Transportes Óscar Puente, quien según él es el principal responsable de la tragedia. "Ya no tienes perdón, chaval", ha dicho en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Miguel Bosé ha trasladado sus "condolencias y pesar a las familias de los fallecidos en el accidente de tren". Asimismo, ha lamentado las muertes que ha dejado esta tragedia, asegurando que no se puede "ni imaginar el dolor por el que pasan, ni la rabia con la que llora España entera".

Para el artista, que en los últimos años ha protagonizado numerosas polémicas, el accidente ferroviario de Adamuz es "otra tragedia más que podría haberse evitado, otra de muchas tantas, constantes y sin tregua".

Seguidamente después, Miguel Bosé ha cargado contra el Gobierno, señalando que "una vez más demuestran su incapacidad y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera". Asimismo, ha tildado al Ejecutivo de "tóxico".

"Otro ser miserable"

Tras ver los ataques de Miguel Bosé contra el Gobierno, Euprepio Padula ha reaccionado a sus palabras a través también de su cuenta de X. Al colaborador de televisión solo le han hecho falta tres palabras para definir al artista.

"Otro ser miserable", ha dicho, contestando directamente a la publicación de Miguel Bosé. De esta forma, Euprepio Padula se suma así a los críticos con las personas que, a juicio de muchos, están utilizando la tragedia para sacar rédito político.

En las últimas horas están circulando numerosos bulos, algunos de ellos procedentes de conocidos agitadores vinculados a la ultraderecha. Así lo han denunciado varios periodistas este martes.

Uno de ellos ha sido Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360, quien además ha salido en defensa de su compañera Lourdes Maldonado, a la que acusaron de reírse mientras informaba de la tragedia de Adamuz.

"Los que envenenaron las aguas de la DANA vuelven a hacerlo ahora", ha asegurado Javier Ruiz este martes en referencia a los que pretenden crear un relato interesado para conseguir fines políticos.