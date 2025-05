Expone sus cuadros en Granada y no va nadie pero se lleva estos comentarios para enmarcar: hasta la Diputación

La usuaria de TikTok @maravillasartero ha compartido el mal trago que pasó al hacer una exposición en Granada en la que presentaba algunas de sus obras y a la que no acudió nadie salvo cuatro amigos.

"Cuando hice una exposición de mis cuadros en Granada y no vino nadie", dice mientras enseña cómo es la sala y lo que hay.

"Está súper bien, mirad lo que han puesto. La merienda", dice mientras enseña que hay una tabla de embutidos y algo más de comer además de vino y cervezas que están al caer.

"Los procesos son lentos, no pasa nada", ha dicho ella misma en la descripción del vídeo que lleva en dos días más de 700 comentarios. Quitando la maldad de algunos usuarios, la mayoría de mensajes son de apoyo.

En los comentarios ha explicado que no fue gente más cercana porque no es de Granada: "Lo he puesto ya varias veces! La Expo era en Granada, yo soy de Lorca y vivo en Madrid, por eso no vinieron. Aún así vinieron 4 amigos estupendos al final, que sí que viven en Granada".

"La próxima sube un vídeo de este estilo y entre todos te ayudamos", "Avisa a la próxima y vamos" y hasta la Diputación de Granada ha respondido: "¡Nos lo tenías que haber dicho! Desde el área de Cultura de la Diputación te habríamos acompañado encantados. Gracias por traer tu arte a Granada. La próxima vez, cuenta con nosotros… ¡y con público!".