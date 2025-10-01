Feijóo elogia la intensidad de trabajo de Mazón: Baldoví lo ve y reacciona con una foto que lo dice TO-DO

El líder de Compromis en las Cortes Valencias, Joan Baldoví, ha respondido con una foto a los elogios que dedicó este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al dirigente 'popular' en la región valenciana, Carlos Mazón, durante su intervención el foro del periódico La Razón.

El líder del PP afirmó que Mazón ha hecho "un enorme esfuerzo" tras la dana que golpeó a la región el mes de octubre del año pasado y aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según él, "se ha tomado a broma el tema".

Feijóo aseguró que la Generalitat "con el dinero" y la capacidad que ha tenido ha hecho todo lo posible" y subrayó que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabajase con la "misma intensidad" que el Gobierno de Mazón "las cosas en la Comunidad Valenciana irían mejor".

A un titular de elDiario.es en el que se han recogido estas palabras ha respondido Baldoví. No ha necesitado decir nada y le ha bastado con poner una foto de una ubicación y un emoticono.

Este símbolo ha sido el de un dedo mirando para abajo, mientras que la imagen se ha tratado de la puerta del restaurante El Ventorro, donde Mazón estuvo comiendo el pasado 29 de octubre del 2024, el día de la dana. De esta forma, ha ironizado el líder de Compromís con la intensidad del presidente valenciano.

En ese mismo acto, Feijóo, tal y como recoge Europa Press, fue preguntado por si la actuación del presidente de la Generalitat estos meses despeja el camino para seguir al frente del Partido Popular en esa región.

El líder de la oposición admitió que el futuro de Mazón depende de la recuperación: "Ha unido su futuro político a la reconstrucción. Y por tanto, veremos el éxito de la reconstrucción para valorar posteriormente el futuro político del presidente Mazón".