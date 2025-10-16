Feijóo felicita a Juan del Val por el Planeta y recibe más respuestas que compartidos por lo que dice de él

Juan del Val ha ganado el premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela No es tan fácil morir de amor y bajo el pseudónimo de Elvira Torres. El escritor, guionista y colaborador de El Hormiguero es también el autor de otra novelas como Parece mentira, Candela, Delparaíso y Bocabesada.

La novela de del Val se lanzará con el título definitivo Vera, una historia de amor y cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con su matrimonio para mantener una relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde.

Ríos de tinta han corrido desde que la escritora Carmen Posadas —ganadora en 1984 del Premio Nacional de Literatura a la mejor edición con su libro El señor Viento Norte— anunciase en la noche del miércoles el ganador del Planeta y, sobre todo en X, son muchos los que se han apresurado a comentar la jugada, no siempre para bien.

También se han vuelto a resucitar viejos fantasmas del pasado y algunos usuarios se han acordado de 2023, el año en el que la presentadora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3, Sonsoles Ónega ganó el premio por Las hijas de la criada, que se ha convertido también en una serie de televisión bajo el manto de Atresmedia.

Feijóo se alegra

Se ha viralizado, además, la reacción de la periodista y presentadora de Antena 3 Esther Vaquero —compañera de mesa de Vicente Vallés en las noches de Antena 3— cuando Posadas dice el nombre del colaborador de Pablo Motos.

Entre los que se han alegrado por el premio de Juan del Val está el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha escrito un mensaje que ha recibido más respuestas que compartidos.

"Enhorabuena a Juan del Val por alzarse con el #PremioPlaneta2025. Y a la finalista y escritora gallega, Ángela Banzas. Un reconocimiento al talento y a la narrativa española", ha escrito el dirigente del PP.