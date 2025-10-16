La reacción de Esther Vaquero cuando anuncian el Planeta para Juan del Val es lo más comentado de la mañana 

El escritor, guionista y colaborador de El Hormiguero, Juan del Val, ha ganado el premio Planeta con un manuscrito titulado No es tan fácil morir de amor y bajo el pseudónimo de Elvira Torres.

El autor de otra novelas como Parece mentira, Candela, Delparaíso y Bocabesada ha dado las gracias a los organizadores del premio y ha destacado como gran mérito el haber convertido en "un acontecimiento popular un acto literario".

La novela de del Val se lanzará con el título definitivo Vera, una historia de amor, cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con su matrimonio vacío para mantener una apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde.

También se ha acordado Del Val de su editora, de su amigo David Cebrián, de sus tres hijos, de sus padres y especialmente de Nuria Roca, su mujer, a la que ha dedicado preciosas palabras de amor: "Porque sin ti nada tiene sentido".

Sonsoles Ónega en el recuerdo

Como ocurrió el año en el que la presentadora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3, Sonsoles Ónega, la concesión del premio, dotado con un millón de euros, ha dado que hablar en redes sociales. Eso sí, sin que nadie haya leído ya la novela y sepa de la calidad literaria de la misma.

Con La hijas de la criada, Ónega vivió lo mismo que está viviendo ahora Juan del Val. De hecho, su amiga la reina Letizia acudió a su primera firma de libros en Madrid, en el Corte Inglés, para apoyarla ante tanta crítica. Ahora, el libro será llevado a la ficción de la mano de Atresmedia, que ha convertido la historia en una serie que estrenará el 30 de noviembre en Atresplayer, antes de saltar al prime time de Antena 3.

Mucho se ha hablado de la reacción de la periodista y presentadora de Antena 3 Esther Vaquero cuando Carmen Posadas ha anunciado que sería Juan del Val el ganador y que Ángela Luz Banzas, con Cuando el viento hable, iba a ser la finalista.

Como se puede ver un breve fragmento de vídeo que no para de circular por redes sociales, Vaquero hace una mueca de sorpresa cuando se anuncia el ganador del premio literario.