Feijóo le hace una broma al presidente de Melilla y le llueven las críticas: "No sé lo que te da tu mujer, pero cada día estás mejor"
Alba Rodríguez Morales
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Europa Press via Getty Images

El presidente del Partipo Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas este lunes por una frase en tono bromista que le ha hecho al presidente de Melilla y líder del PP de la refión, Juan José Imbroda.

“Un referente de ciudadano europeo. Es presidente pero a la vez es decano de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular", ha comenzado diciendo Feijóo tras haber tenido la habitual reunión que mantiene los lunes con su Comité de Dirección, la cual ha sido esta vez en Melilla, a donde se a movido toda la ejecutiva del partido.

"Por tanto, querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor", ha concluido el presidente del PP con una sonrisa en la cara y arropado por las risas de los presentes.

Sin embargo, la acogida de este chascarillo no ha sido igual de buena en redes sociales, donde esta broma de Feijóo sobre la condición física de Imbroda ha sido duramente criticada y calificada como un comentario machista.

"'No sé lo que te da tu mujer, pero cada día estás mejor'. El machismo de Feijóo en directo desde Melilla. Tremendo"; "¿Se puede ser más rancio y más machista? Es repulsivo"; "¡Tremendo! Salga de la caverna de una vez", han comentado algunos usuarios, mostrando su enfado y su indiganación con la broma del líder del Partido Popular.

Además, también ha sido llamativo que el discurso ante los medios de presidente del PP ha vuelto a ser una intervención sin preguntas de los periodistas y ha tenido como eje central la promesa de "europeizar" este territorio español situado en el norte de África.

