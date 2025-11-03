Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un año después de asegurar que le había informado "en tiempo real", Feijóo despide a Mazón: "No es un asesino"

El presidente del PP pide a Vox que facilite el nombramiento de un nuevo presidente "cuanto antes".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Comité Ejecutivo Nacional, este lunes.EFE/ Chema Moya

Comenzó con una valoración de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión del caso Koldo en el Senado o con el inicio del juicio al fiscal general del Estado, pero por mucho empeño que le pusiera Alberto Núñez Feijóo, que llegó a decir que el presidente del Gobierno "ha convertido al PSOE en una organización criminal", todo el que atendía su declaración esperaba impaciente sus palabras respecto a la dimisión de Carlos Mazón, con quien conversó este domingo por teléfono. Pero Feijóo, que había convocado a las 12.00 horas este lunes, se hizo de rogar casi una hora. Parecía que iba a llegar la referencia al tema cuando dijo "antes de terminar, permitidme...", pero lo que vino a continuación fue una disertación sobre las elecciones extremeñas. Y entonces pasó. "El señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunidad Valenciana", dijo Feijóo.

Al contrario que Mazón, al menos Feijóo sí comenzó (en la parte en la que hizo referencia a la dimisión) con unas palabras hacia las víctimas. "Siempre están y estarán como primer objetivo y deber de este partido", aseguró Feijóo, quien añadió: "Les debemos respeto, memoria y reparación. Nosotros no nos confundimos. No dejaremos de trabajar por ellas y nunca las utilizaremos. Jamás". Dicho esto, el líder del PP se dirigió de manera expresa a Vox, el partido que ha sostenido a Mazón durante todo este tiempo. A ellos les pidió Feijóo que "estén  a la altura" y "facilite cuanto antes la elección de un nuevo presidente".

Y, ya sí, Mazón. Un año después de haber asegurado desde Valencia que el presidente de la Generalitat le había estado informando "en tiempo real" desde un día antes de que llegara la DANA, Feijóo se despidió de su barón territorial. "Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que marcarán su vida para siempre, pero no es un asesino", concedió Feijóo, quien también aprovechó para lanzar un dardo al Gobierno: "Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió hoy, pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona. Esa idea es de un cinismo intolerable, propia de quien quiere eludir sus responsabilidades". No hizo falta que pronunciara el nombre del presidente del Gobierno.

Según Feijóo, que no ha hablado sobre la conversación telefónica que mantuvo este domingo con su barón territorial, Mazón "ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitían seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunidad Valenciana". "Sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea", señaló Feijóo, de nuevo para atacar al Ejecutivo central, a quien dedicó un último mensaje: "La política en la que creo ha de ser justa, y lo justo es afirmar con toda rotundidad que fue una emergencia nacional que el Gobierno de la nación no atendió".

Pese a la rotundidad y el convencimiento aparante en lo que ha trasladado, lo cierto es que en Génova hay muchas dudas respecto a lo que ha pasado. Hace apenas una semana, Mazón estaba convencido ya no solo de continuar sino también casi de anunciar que se presentaría a las próximas elecciones, pero siete días después, todo se ha precipitado, sobre todo a raíz de lo vivido en el homenaje laico a las víctimas de la DANA. Según fuentes con las que ha podido consultar el corresponsal político de El HuffPost Pablo Montesinos, "quienes han hablado con Mazón en las últimas horas tienen claro que él no quería dimitir". La dirección del PP valenciano no sabía ya dónde meterse después de haberse reunido el viernes para organizar su relevo. 

En el PP, conscientes de la sangría que provocaba en el partido la continuidad de Mazón, pidieron a Feijóo que actuara. Habló con su entorno en varias ocasiones este domingo, hasta con el propio presidente de la Generalitat por teléfono. Pero nadie entiende muy bien qué han decidido y por qué. "No se ha hecho bien", confiesan fuentes del PP, que aun esperan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

