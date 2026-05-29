Felipe VI va a Las Ventas en San Isidro y llama la atención quién está sentada un poco más arriba

El Felipe VI en la Corrida de la Prensa durante San Isidro 2026 en Madrid este jueves 28 de mayo

El rey Felipe VI ha estado este jueves en la llamada Corrida de la Prensa que se celebra en la plaza de toros de Las Ventas con motivo de las fiestas de San Isidro. En la imagen se puede ver al monarca justo al lado de María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

De la presencia del rey en este evento hay varias cuestiones que están dando que hablar en la prensa especializada. La primera de ellas tiene que ver con la ubicación en la que se ha sentado.

Como recoge, por ejemplo Vanitatis, llamó la atención de los presentes que Felipe VI no viese la corrida en el palco presidencial y, rompiendo el protocolo, siguió la faena desde el tendido 9, al lado de los aficionados.

Antes de entrar a la plaza, el rey saludó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de otras personalidades que se habían dado cita en Las Ventas.

Pero, sin duda, otra de las escenas más llamativas es que a pocos metros de él, un poco más arriba, estaba en la misma plaza su hermana la infanta Elena, asidua a los toros, ataviada con un borsalino azul marino.

Infanta Elena de Borbón en la Corrida de la Prensa en San Isidro este jueves 28 de mayo GTRES

En lo que a la tarde taurina se refiere, los aficionados a los toros esperaban el regreso de Roca Rey a Madrid que volvió a los ruedos hace poco tras una grave cogida el pasado 23 de abril en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, durante la Feria de Abril.

Antes de Madrid, Roca Rey —protagonista de la película Tardes de Soledad— reapareció en Jerez de la Frontera junto a Morante de la Puebla, otro de los nombres más esperados de esta edición de San Isidro que tantos adeptos tiene entre la jet de Madrid.