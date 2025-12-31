Javier Aroca define a Feijóo con dos palabras el último día del año: como lo vea se le van a atragantar las uvas

Fin de año convulso para Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la investigación de la DANA, que dejó 228 muertos en la Comunidad Valenciana y que, de momento, ha provocado la dimisión de Carlos Mazón por su gestión.

Ahora, la jueza del Juzgado nº 3 de Instrucción de Catarroja, donde se instruye la causa penal por la gestión de la DANA, le ha pedido al dirigente del PP los whatsapp que se envió con Mazón ese 29 de octubre de 2024.

Un "Gracias Presi", en respuesta al primer mensaje del máximo dirigente del PP que le había contactado unos diez minutos antes, a las 19:59 horas. "Un puto desastre va a ser esto presi", le acabaría diciendo Mazón más tarde.

El móvil de Feijóo en la DANA

Sobre estos mensajes, Feijóo dijo: "No he borrado los mensajes. No he cambiado de móvil. Le he dado todos los mensajes [a la jueza]". Y poco después, en la misma comparecencia dijo otra cosa.

"Hace unas semanas me cambiaron el teléfono. Se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes", comentó el líder de la oposición.

Unas declaraciones que han llegado hasta el plató de Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en TVE, donde el tertuliano Javier Aroca ha sido tajante con la actitud del líder del PP.

"Intrínsecamente contradictorio"

"Este señor es intrínsecamente contradictorio porque a renglón seguido de que dice que no ha cambiado de móvil luego dice que sí, que lo ha cambiado. Después dice que ha mandado los mensajes pero contextualizados", ha comentado sobre el asunto Aroca.

El tertuliano se ha preguntado qué significa lo de contextualizar los mensajes: "Si alguien tiene que contextualizar esos mensajes será su Señoría, que le buscará razón y lógica. Lo que le envía a Mazón es relevante para explicar el año de apoyo y las mentiras en las que se ha sustentado las mentiras del PP".

Y ha puesto el foco en una clave:

El señor Mazón es claro y cristalino al hablar de la colaboración real de la UME y del Gobierno y del ministerio de Defensa.

Es decir, para Aroca, el PP mintió al decir que el Gobierno se había desentendido de la crisis cuando los mensajes entre Mazón y Feijóo prueban que sí estaba, por ejemplo, la UME sobre el terreno.

"¿Por qué a partir de ese momento, Feijóo y todos sus portavoces se encargan de mentir de manera estrepitosa diciendo que el Gobierno central no colaboraba, que la UME no había estado ahí y que el ministerio de Defensa no estaba colaborando", se ha preguntado Aroca.

Aroca ha sido claro: "Feijóo ha mentido. Espero que todo lo que cuente y lo que lleve delante de la jueza sea todo porque hay antecedentes. Hay que recordar, él que pretende vestirse de limpio, que el PP destrozó a martillazos la posible evidencia de su culpabilidad en un caso gravísimo de corrupción". En referencia al Caso Bárcenas.