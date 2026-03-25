'Fox News' se va a la playa a preguntar a jóvenes de EEUU sobre política: "¿Venezuela no está en España?"

Las estridencias de Donald Trump contaminan la percepción que gran parte del planeta puede tener sobre los estadounidenses. Sus excentricidades con la guerra de Irán, que está poniendo en jaque todo el mercado energético y empujan al mundo a una crisis económica grave, están colmando la paciencia de muchos.

Es cierto que el mandatario cuenta con una sólida base de seguidores y que el movimiento MAGA (Make America Great Again) desafía el orden internacional hasta la última cota. Pero también hay vecinos organizándose contra el ICE y gente sin experiencia política previa lanzándose a la calle, como recordaba un historiador estadounidense exiliado en España en una reciente charla.

Pero la realidad es que, como pasa en cualquier país, no todo el mundo es consciente de lo que está haciendo su Gobierno. Y un reciente reportaje en la cadena conservadora Fox lo demuestra. Un reportero del programa Jesse Watters Primetime se va micrófono en mano a una playa para entrevistar a jóvenes que disfrutan de sus vacaciones de primavera.

Es verdad que la imagen que se hará el telespectador no es tampoco mucho menos grotesca que la que genera un acérrimo seguidor trumpista. Pero sí evidencia que hay ciudadanos en EEUU sin ser del todo conscientes de lo que está provocando la Administración Trump en su país y en el resto del planeta. Una ignorancia que puede ser ominosa, pero que está ahí.

"¿El mayor problema para EEUU? Qué bikini llevaré mañana"

Es Spring Break, las vacaciones de primavera en EEUU, y los jóvenes de varios puntos del país ya disfrutan de kilómetros de playa y mucha fiesta. En España ya conocemos, por programas de televisión legendarios o youtubers como ForfastWTF, qué consecuencias puede tener entrevistar para televisión a un grupo de jóvenes ebrios. En EEUU el resultado no ha sido muy distinto.

Pero abriendo el foco y recordando cómo EEUU ha comenzado ilegalmente una guerra en Oriente Medio hace que lo visto sea más increíble. Tras las clásicas preguntas ("qué es lo más salvaje que has visto estas vacaciones", "y lo más loco que has hecho tú") el reportero del programa va a degüello. "¿Cuál es el mayor problema de EEUU ahora mismo?".

Algunas respuestas son más o menos razonables. Otras dejarán helados a más de uno. "La obesidad. Es terrible". "El ICE. Nada personal, yo soy legal". Y de repente: "Poder tomar el sol en la playa". "Que los ascensores no funcionen. Estamos en una planta 44, tío".

"¿Venezuela no está en España?"

Poco a poco, las preguntas de la entrevista van convirtiéndose en un cuestionario sobre actualidad política. "¿Qué es lo último que has oído que haya hecho Trump?". Una chica se remonta al inicio del actual mandato: "El Golfo de América, es lo único que sé". Se refiere al "cambio de nombre" que Trump impuso al Golfo de México.

Otros parecen algo más perdidos. "Algo de una guerra en Irak". "He oído algo de Colombia con Maduro". "Que está denunciando a mucha gente porque se meten con él".

De repente, el reportero vuelve a cambiar de tercio. "Deberías estar feliz, el ayatolá ha muerto". Las reacciones son para enmarcar. "¿Qué? No he oído nada de eso". "¿Qué es un ayatolá?". "¿Quién era?". "¿Lo has matado tú?". "Nunca he oído ese nombre". "Yo sé que Chuck Norris murió ayer".

O cómo solucionarían la guerra de Irán. "Pondría en el campo de batalla muchas chicas en bikini para distraerles". "No sé, les miraría a los ojos y... no sé". "¡Tira un bombazo, chico!".

Pero el remate llega casi al final del extracto, que dura apenas unos minutos. "¿Qué sabes de Venezuela?". "No lo sé, estoy muy borracha", responde una chica. "¿Venezuela no está en España?", inquiere otra.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. "Esto es deprimente", "es preocupante que los estadounidenses estén en estas", "envidio a estos chavales" o "el futuro" son algunas de las opiniones que ha generado este extracto del programa, que se ha viralizado en las plataformas digitales.