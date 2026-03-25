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EE.UU. propone a Irán un plan de 15 puntos para frenar la guerra, según el NYT
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EE.UU. propone a Irán un plan de 15 puntos para frenar la guerra, según el NYT

La iniciativa de la Administración Trump busca abrir una vía diplomática en plena escalada, con Pakistán como intermediario y el estrecho de Ormuz como uno de los ejes clave.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda antes de abordar el Air Force One para viajar a Dover, en la base de Andrews (Maryland), el 18 de marzo de 2026.
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda antes de abordar el Air Force One para viajar a Dover, en la base de Andrews (Maryland), el 18 de marzo de 2026.Kylie Cooper / Reuters

Estados Unidos ha movido ficha en la guerra en Oriente Medio. La Administración de Donald Trump habría trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto, según informa The New York Times citando a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

El documento, cuyo contenido exacto no ha sido detallado públicamente, forma parte de un intento por abrir una vía de salida negociada tras semanas de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, por el momento no está claro si Teherán ha evaluado la propuesta ni si cuenta con el respaldo de Israel, un actor clave en el desarrollo del conflicto.

Pakistán, canal clave

Uno de los elementos más relevantes de esta iniciativa es el papel de Pakistán como intermediario. Según el rotativo estadounidense, el plan habría sido canalizado a través de este país, con el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeñando un rol central como enlace entre Washington y Teherán.

Este movimiento refleja la dificultad de establecer contactos directos entre ambas partes, en un contexto de máxima tensión y desconfianza. Aun así, otros países de la región también estarían impulsando discretos esfuerzos diplomáticos para intentar rebajar la escalada.

Nuclear, misiles y energía

La propuesta estadounidense incluiría líneas generales sobre algunos de los puntos más sensibles del conflicto. Entre ellos, el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos, dos de los principales focos de fricción en la relación entre ambos países.

Además, el plan abordaría la seguridad de las rutas energéticas, con especial atención al estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas. La inestabilidad en esta zona ha generado ya tensiones en los mercados internacionales y es uno de los factores que más preocupan a la comunidad internacional.

Un gesto condicionado

La iniciativa llega después de que Trump anunciara el lunes la decisión de aplazar durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes. El presidente estadounidense vinculó esta pausa a la posibilidad de que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz y habló de conversaciones "productivas" con Teherán.

Sin embargo, desde la República Islámica niegan que haya existido un diálogo directo. Las autoridades iraníes sostienen que es Washington quien ha intentado establecer contacto, lo que pone en duda el alcance real de los avances diplomáticos anunciados por la Casa Blanca.

A pesar de este movimiento, no hay por ahora indicios firmes de una desescalada inmediata. La propuesta de 15 puntos abre una puerta, pero su recorrido dependerá de la respuesta de Irán, de la posición de Israel y del papel que puedan jugar los intermediarios regionales.

En un conflicto marcado por la incertidumbre y los intereses cruzados, la diplomacia intenta abrirse paso.

Pero, de momento, la guerra sigue su curso.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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