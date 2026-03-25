EE.UU. propone a Irán un plan de 15 puntos para frenar la guerra, según el NYT

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda antes de abordar el Air Force One para viajar a Dover, en la base de Andrews (Maryland), el 18 de marzo de 2026.

Estados Unidos ha movido ficha en la guerra en Oriente Medio. La Administración de Donald Trump habría trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto, según informa The New York Times citando a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

El documento, cuyo contenido exacto no ha sido detallado públicamente, forma parte de un intento por abrir una vía de salida negociada tras semanas de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, por el momento no está claro si Teherán ha evaluado la propuesta ni si cuenta con el respaldo de Israel, un actor clave en el desarrollo del conflicto.

Pakistán, canal clave

Uno de los elementos más relevantes de esta iniciativa es el papel de Pakistán como intermediario. Según el rotativo estadounidense, el plan habría sido canalizado a través de este país, con el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeñando un rol central como enlace entre Washington y Teherán.

Este movimiento refleja la dificultad de establecer contactos directos entre ambas partes, en un contexto de máxima tensión y desconfianza. Aun así, otros países de la región también estarían impulsando discretos esfuerzos diplomáticos para intentar rebajar la escalada.

Nuclear, misiles y energía

La propuesta estadounidense incluiría líneas generales sobre algunos de los puntos más sensibles del conflicto. Entre ellos, el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos, dos de los principales focos de fricción en la relación entre ambos países.

Además, el plan abordaría la seguridad de las rutas energéticas, con especial atención al estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas. La inestabilidad en esta zona ha generado ya tensiones en los mercados internacionales y es uno de los factores que más preocupan a la comunidad internacional.

Un gesto condicionado

La iniciativa llega después de que Trump anunciara el lunes la decisión de aplazar durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes. El presidente estadounidense vinculó esta pausa a la posibilidad de que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz y habló de conversaciones "productivas" con Teherán.

Sin embargo, desde la República Islámica niegan que haya existido un diálogo directo. Las autoridades iraníes sostienen que es Washington quien ha intentado establecer contacto, lo que pone en duda el alcance real de los avances diplomáticos anunciados por la Casa Blanca.

A pesar de este movimiento, no hay por ahora indicios firmes de una desescalada inmediata. La propuesta de 15 puntos abre una puerta, pero su recorrido dependerá de la respuesta de Irán, de la posición de Israel y del papel que puedan jugar los intermediarios regionales.

En un conflicto marcado por la incertidumbre y los intereses cruzados, la diplomacia intenta abrirse paso.

Pero, de momento, la guerra sigue su curso.