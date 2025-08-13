Gonzalo Miró interviene en 'Espejo Público' por los incendios en España y señala el papel del político: "¿Vosotros no estaríais?"

Gonzalo Miró ha intervenido en el programa de Antena 3, Espejo Público, para hablar sobre los incendios que están asolando España y señala, sobre todo, el papel que deben tener los políticos en estos casos de extrema gravedad.

Los incendios amenazan varias poblaciones españolas y los que más preocupan son los casos de Castilla y León, Galicia y Extremadura. En el caso de Cádiz y Madrid, el fuego ya empieza a remitir, permitiendo que muchos ciudadanos puedan volver a sus hogares.

Miró ha hecho un breve inciso al inicio de su intervención: "Es asombroso que sigue siendo que haya gente que niegue el cambio climático, porque no solo se está quemando España, sino parte del sur de Europa, pero hemos visto que está pasando en todo el mundo".

"Basta con ir a los incendios que vimos en California, que fueron una cosa acojonante. Que haya gente que lo niegue es para echarse a temblar", ha añadido.

Respecto a los políticos, ha opinado que "deben estar" cuando son sus competencias. "Yo no sé si tiene que ser Mañueco el que diga a un bombero 'oye, lleva una manguera ahí', pues probablemente no, pero cómo no van a estar, si no, no hubiera ido", ha rezado.

"De hecho, ha ido, tarde, pero ha ido. Los políticos tienen que estar, porque son los máximos responsables. Los presidentes autonómicos son los máximos responsables de lo que está pasando en su territorio: luego ya podemos hablar de los presupuestos, de las prevenciones, de las partidas que se dedican a una cosa y otra", ha opinado.

Ha cerrado su monólogo haciéndole una pregunta al plató: "¿Vosotros no estaríais? Yo estaría. Por ejemplo, si soy un presidente de una comunidad diría, 'yo tengo que estar ahí, no en la playa'".

"Hay que aclarar de que el hecho que se utilice cualquier cosa que ocurre, ya sea un incendio, una DANA, electoralmente, no es nada nuevo", ha rematado.