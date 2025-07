Gonzalo Miró se pronuncia sobre lo de Page y Óscar Puente en el PSOE poniendo el foco donde nadie lo ha hecho

Este sábado saltaron chispas en el Comité Federal del PSOE entre Óscar Puente y Emiliano García Page por la situación del partido y por las palabras del presidente de Castilla- La Mancha sobre el presidente del Gobierno.

El ministro de Transportes afeó a Page que dijera en las horas previas que algunos miembros de la dirección "a lo mejor" llegaban a este sábado sin "saber siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel".

"Has salido aquí a decir que tus críticas las haces con pesar. Que realmente sientes mucho tener que decir lo que dices. La realidad es que yo, cuando te veo en la Cope, en La Razón, o en El Debate, no te veo sufrir, te veo en tu salsa", le dijo también Puente a Page.

Ahora, Gonzalo Miró se ha pronunciado sobre este rifirrafe en Más Vale Tarde y ha puesto en valor que se puedan discutir estas cuestiones en un partido político: "Hay gente que dice que no se puede discrepar de Sánchez. Aquí tenemos dos pesos pesados diciéndose lo que piensan a la cara".

Ha añadido que no sabe si es "higiénico" o si tendrá "algo de positivo". Ha resaltado que no es la primera vez que esto ocurre y que la diferencia aquí es que "llueve sobre mojado": "No podemos pensar que son desavenencias que han surgido este sábado".

"A Page lo llevamos escuchando años, porque Page ahora está hablando de la corrupción pero lleva años quejándose de la manera de gobernar de este PSOE en coalición con Sumar y con sus socios. También entiendo, igual que está en su libertad de decir lo que piensa, que haya otra gente como Puente que le diga que está en desacuerdo con lo que hace de la manera en que lo hace. No sé dónde está el problema", ha zanjado.