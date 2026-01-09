Sánchez se pone en contacto con Delcy Rodríguez y le asegura el respaldo para una transición democrática en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con diferentes líderes latinoamericanos para reforzar el compromiso de España con una "transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos". Así lo ha reafirmado el líder del Ejecutivo a través de su perfil de X.

"Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", ha asegurado Sánchez después de que el pasado 3 de enero Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas a través de su Delta Force, una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército.

Entre los contactos que ha mantenido Sánchez este viernes se encuentra la que fuera vicepresidenta de Maduro y actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, con la que ha reafirmado el compromiso de España en el futuro que abordará Venezuela.

Además de Rodríguez, Sánchez también ha hablado telefónicamente con Edmundo González, el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.

La conversación de Sánchez y González se produce después de la liberación y llegada a España de cinco ciudadanos nacionales que habían sido encarcelados en Venezuela por motivos políticos, en la que jugó un papel decisivo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente chavista Jorge Rodríguez.

González ha defendido que debe haber "libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio", fecha en la que se produjeron las elecciones en las que se impuso a Nicolás Maduro según la oposición.

A lo largo de la semana, Sánchez también se ha puesto en contacto con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay para reafirmar el compromiso y el apoyo de España ante la delicada situación que se encuentra América Latina.