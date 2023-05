Se gradúan en una universidad los estudiantes de Medicina y lo celebran por todo lo alto en clase

NurPhoto via Getty Images

El usuario de TikTok @isacastaa ha publicado un vídeo de cómo han celebrado muchos estudiantes de una facultad de Medicina la graduación de los alumnos de sexto curso.

Y es que no han sido solo los recién titulados, sino que los futuros profesionales que acababan de entrar a la universidad no tuvieron clase ese día, como le ocurrió a esta internauta, que no dudó en grabar el momentazo.

De hecho, el vídeo ha generado mucha expectación en la plataforma. Tanto, que ha acumulado desde su publicación cerca de 230.000 'me gusta' y dos millones de reproducciones.

La imagen muestra a un gran número de alumnos en una de las aulas de la facultad cantando y bailando al ritmo de una llamativa orquesta para amenizar el día.

Al fondo de la sala se observa, incluso, cómo uno de los profesores de la universidad salta con el brazo en alto junto a los graduados, que no dejan de celebrar su éxito, un detalle que no ha pasado desapercibido para los usuarios de la red.

Muchos de los estudiantes se encontraban bailando encima de las mesas del aula. Además, según ha señalado la joven tiktoker para terminar de mostrar lo sucedido, "ese día no hubo clase" para ellos.