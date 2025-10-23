Hace esta defensa del horario de verano y suben los 'me gusta' como la espuma

Un hombre preparándose para el cambio de hora cambiando las manijas de su reloj.

El debate sobre el fin del horario de verano ha vuelto a despertar pasiones en las redes, y más aún con el anuncio del Gobierno en el que ha planteado erradicarlo para siempre, pero pocos lo han expresado con tanto arte como el tuitero Israel Merino (@Isralmerino).

En un tuit que ha acumulado miles de interacciones en apenas unas horas, el escritor ironizaba sobre lo absurdo que resulta eliminar el cambio horario en un país donde la vida empieza "cuando cae el sol".

"Quieren quitar el horario de verano en un país donde se empieza a hacer vida social a partir de las siete de la tarde. Pues nada, que prohíban Tinder, drenen el Mediterráneo, ilegalicen Camarón y nos metan a todos en iglesias luteranas a poner cirios a Juan Calvino, no te jode", ha manifestado el tuitero.

El mensaje, cargado de humor y un punto de crítica cultural, ha sido interpretado como una defensa de la esencia mediterránea: esas terrazas que se llenan a las nueve de la noche, los paseos al atardecer y las cenas que empiezan cuando en otros países ya están durmiendo.

"No es solo una hora, es un estilo de vida", ha apuntado otro usuario, mientras muchos tuiteros han aplaudido la manera en que Merino ha condensado en un solo tuit el espíritu español frente a las decisiones burocráticas.

En concreto, el debate se ha agravado porque Gobierno estudia desde hace meses eliminar definitivamente el horario de verano y mantener un único huso horario durante todo el año, algo que, según los expertos, podría tener ventajas para la salud y la productividad.

Pero en redes, la discusión va por otro lado: "¿Y la caña al sol de las ocho qué?", "¿Y las tapas a la luz del atardecer?", se preguntan los usuarios con dramatismo entre memes y gifs.

Una cosa está clara: si de verdad España dice adiós al horario de verano eso significará el fin de un estilo de vida que nos marca como sociedad, algo a lo que no todos están dispuestos a renunciar.