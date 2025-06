Hasta los empleados de Mercadona preguntan por el truco de este cliente para hacer la compra

Un problema muy común al hacer la compra en el supermercado es que empiezas a meter productos y más productos en el carro y, al final, los que quedan abajo pueden sufrir daños al quedar aplastado por otros.

El usuario de TikTok @ohana2papas ha compartido el esa red social el método que utiliza él para evitar ese problema: coloca los yogures en los laterales del carro, de tal forma que quedan siempre en la parte de arriba y no sufren daño alguno.

"No sé si soy el único o no que hace esto, pero todo el mundo me dice: vaya truco. Yo, cuando hago la compra, pongo los yogures aquí", señala.

"Hoy me lo ha dicho hasta un empleado del supermercado. Aquí tenéis un truco para que no se os aplasten los yogures", indica.

En los comentarios, un usuario señala: "Yo nunca lo había visto, pero si eres ordenado en tu carro no se te aplastan los yogures porque por lógica los pones encima. A mí me gusta llevarlo bien colocado".

Otras personas alertan de algunos riesgos: "Pues la otra vez a una señora se le cayeron los tres una embarrada por el suelo 😢".