Hasta Paloma del Río destaca estas siete palabras de las 233 páginas de la sentencia al fiscal general

La periodista deportiva Paloma del Río, una de las voces referentes en la narración de deportes minoritarios y femeninos en Televisión Española, ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Hace tres semanas el TS hacía público el fallo en el que le condenaba a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según dicta la sentencia de 233 páginas, la revelación de secretos contra la pareja de Ayuso lo ha sido tanto por la filtración del correo donde este se ofrecía a confesar por dos delitos fiscales como por la nota de prensa publicada que lo mencionaba, a pesar de que antes del fallo no lo consideraban como delito.

"Y se quedan tan anchos"

En este sentido, Paloma del Río, así como muchas otras figuras, han destacado todas y cada una de las siete palabras de una frase que no se pueden creer que sea real. En la página 137 de la sentencia se afirma que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER".

La periodista alucina con la frase "o una persona de su entorno inmediato". En un tuit de su perfil oficial de X pronuncia: "'Él u otra persona'... Y le condenan a él. Y ahí lo dejan y se quedan tan anchos".

Una posibilidad

Paloma del Río contesta directamente al tuit del periodista y escritor Antonio Maestre, al que le parecía "impresionante" que el Tribunal Supremo ponga una sentencia en el que "condenan a una persona porque el delito lo ha cometido él u otra persona".

Tal y como ha contestado en un comentario, la frase "y con su conocimiento" es "irrelevante" cuando no se tiene identificada a esa persona, por lo que "es imposible que sepas que tuvo conocimiento de nada cuando no sabes si existe esa persona".