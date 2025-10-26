Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hay un detalle en esta foto de la princesa Leonor en Asturias que no ha pasado desapercibido
Virales

Virales

Hay un detalle en esta foto de la princesa Leonor en Asturias que no ha pasado desapercibido

No es fácil verlo a la primera, pero ha llamado la atención.

Sergio Coto
Sergio Coto
La princesa Leonor llega a los Premios Princesa de Asturias.GTRES

La princesa Leonor ha vivido unos Premios Princesa de Asturias 2025, los galardones que suele entregar el heredero a la corona española para destacar el trabajo científico, técnico, cultural y social de instituciones, organizaciones y personas, muy especiales. Felipe VI aprovechó parte de su discurso para abrir la puerta a "ir cediéndole este espacio de honor" a su hija.

La heredera al trono también intervino y lo hizo para cerrar el acto, con un discurso que ha sido muy analizado. En gran parte, por la gran cantidad de reacciones y detalles que dejaron sus padres y su hermana, la infanta Sofía.

"Os invito a que asistáis a este envío postal de viva voz, a esta comunicación que evoca el papel y al bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque aun siendo de la generación Z, e hija de una de la X y de un boomer, me da la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más", señaló.

La princesa Leonor aprovechó para dedicar unas palabras, uno por uno, a todos los premiados. En el caso de la tenista estadounidense Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, campeona de 23 títulos de Grand Slam individuales, aprovechó para hacer un guiño sobre lo importante que son las hermanas.

"Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus, no habría habido Serena. Las hermanas, cómplices, son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", aseguró la hija de Felipe VI.

Pero ha habido un detalle que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el interior del Teatro Campoamor de Oviedo. Se trata de una escena que se presenció y que, algunos años, ha sido habitual, a las afueras del recinto. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

A la llegada de la princesa Leonor, Felipe VI, Letizia y la infanta Sofía, así como de los premiados, las cámaras captaron a la perfección una concentración cercana de personas que llevaban banderas republicanas. De hecho, algunos de los fotógrafos lograron captar la escena de los monarcas y sus hijas bajándose del coche, con algunas de estas insignias de fondo.

  La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada al Teatro Campoamor, con una bandera republicana de fondo.GTRES

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco