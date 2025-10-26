Hay un detalle en esta foto de la princesa Leonor en Asturias que no ha pasado desapercibido

La princesa Leonor ha vivido unos Premios Princesa de Asturias 2025, los galardones que suele entregar el heredero a la corona española para destacar el trabajo científico, técnico, cultural y social de instituciones, organizaciones y personas, muy especiales. Felipe VI aprovechó parte de su discurso para abrir la puerta a "ir cediéndole este espacio de honor" a su hija.

La heredera al trono también intervino y lo hizo para cerrar el acto, con un discurso que ha sido muy analizado. En gran parte, por la gran cantidad de reacciones y detalles que dejaron sus padres y su hermana, la infanta Sofía.

"Os invito a que asistáis a este envío postal de viva voz, a esta comunicación que evoca el papel y al bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque aun siendo de la generación Z, e hija de una de la X y de un boomer, me da la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más", señaló.

La princesa Leonor aprovechó para dedicar unas palabras, uno por uno, a todos los premiados. En el caso de la tenista estadounidense Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, campeona de 23 títulos de Grand Slam individuales, aprovechó para hacer un guiño sobre lo importante que son las hermanas.

"Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus, no habría habido Serena. Las hermanas, cómplices, son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", aseguró la hija de Felipe VI.

Pero ha habido un detalle que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el interior del Teatro Campoamor de Oviedo. Se trata de una escena que se presenció y que, algunos años, ha sido habitual, a las afueras del recinto.

A la llegada de la princesa Leonor, Felipe VI, Letizia y la infanta Sofía, así como de los premiados, las cámaras captaron a la perfección una concentración cercana de personas que llevaban banderas republicanas. De hecho, algunos de los fotógrafos lograron captar la escena de los monarcas y sus hijas bajándose del coche, con algunas de estas insignias de fondo.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada al Teatro Campoamor, con una bandera republicana de fondo. GTRES