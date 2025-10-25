Pilar Eyre escucha el discurso de Leonor y tiene muy claro lo que va a pasar con ella algún día

Si se pone el foco en la familia real durante los Premios Princesas de Asturias 2025, celebrados en el Teatro Campoamor de Oviedo, es difícil no destacar el discurso de la princesa Leonor, sobre todo recordando el de su debut en 2019. Hizo referencias a sus padres, a su abuela y a su hermana y dedicó una carta a cada uno de los galardonados: desde Eduardo Mendoza hasta Serena Williams, sin olvidarse de nadie.

Muchas han sido las reacciones al discurso de Leonor y una de las más destacadas ha sido la de la periodista y escritora Pilar Eyre, una de las figuras más influyentes y conocedoras de la monarquía, llegando a escribir obras como Yo, el rey, sobre el emérito Juan Carlos I, o La soledad de la reina: Sofía, una vida, una biografía que causó mucho revuelo al no ser autorizada y detallar aspectos de la vida del matrimonio entre Sofía y Juan Carlos.

Eyre ha intervenido durante el programa de Julia en la Onda, de Onda Cero, presentado por la periodista Julia Otero, y ha dado su opinión acerca de lo positivo y negativo de la ceremonia. Ha destacado, especialmente, la figura de Leonor.

"Creo que Leonor estuvo fenomenal con su discurso, se nota la mano de las dos nuevas incorporaciones. Tuvo sentido del humor: habló de los Z, de los boomers, tuvo varios toques de humor", ha comenzado afirmando.

Ha dado una pequeña anécdota en exclusiva de lo que pasó durante la ceremonia: "Hizo alusión a su hermana (Sofía) y su hermana no sabía nada de que iba a decir esa frase tan bonita, se quedó estupefacta, la miraron los padres diciéndole 'mira lo que ha dicho', fue un momento familiar precioso".

El vestido de Leonor, lo negativo

Para la escritora, un aspecto negativo de los Princesa de Asturias fue el vestido de Leonor y, por ende, el miembro de la monarquía que iba mejor vestido era Letizia: "Estaba estupenda, le favorecía mucho".

"Con los vestidos de Leonor y Sofía pasaba una cosa: en movimiento quedaban muy bonitos, cuando las ves caminar lo ves bonito, pero cuando se ponen estáticas, la verdad es que quedaban trajes inapropiados para la edad de las princesas", ha opinado, sugiriendo que necesitarían a alguien joven y que comprenda cómo "deben ir vestidos los jóvenes".

"Buscan la aprobación de su padre"

Ha destacado también lo mucho que Felipe VI quiere a sus dos hijas. "La sonrisa que tenía cuando presentó a su hija... Sonrisa de padrazo. La reina no, estuvo más atemperada, estuvo bien", ha defendido.

"Me conmovió mucho por parte de Leonor y Sofía que buscaran la aprobación de su padre constantemente. Es evidentísimo la adoración que tiene Felipe con sus hijas y las de ellas con él", ha añadido.

Pero, sin duda, Pilar Eyre tiene muy claro que Leonor destacará muy por encima respecto a su familia en cuestiones de comunicación: "Leonor nos dará muchas sorpresas y será la mejor oradora de todos los Borbones".