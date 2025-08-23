Hay quien está recuperando estas palabras de Javier Bardem sobre por qué vive en España y no en EEUU

Hay quien está recuperando en las últimas horas las palabras que el actor Javier Bardem pronunció hace unos meses en una entrevista que le hizo el músico James Rhodes en la Cadena SER con las que justificó la razón por la vive en España y no en Estados Unidos.

El presentador le preguntó de forma directa al intérprete español si había algo que no le gustaba de la cultura norteamericana y él contesto sin tapujos: "No pertenezco a ella. Con todos mis respetos y todo, y la gratitud de las cosas que me han podido dar. Me han dado un apoyo, me han ofrecido su casa, me han ofrecido trabajo, conozco gente, tengo amigos... No sé, es otro tipo de cultura", señaló el pasado mes de abril.

"Aquí están mis amigos, está mi familia, está mi raíz, está mi idioma, está mi país. Mi vibración interna es esta. Lo que me preocupa es la política de mi país. La política en general, la sociedad en general, pero me preocupa mucho lo que pasa aquí", explicó.

Javier Bardem no dudó en señalar que "es aquí (España) donde quiero estar, para, bueno, echar una mano en lo que pueda, humildemente". "Pero estar presente. Leo mucho lo que sucede, estoy al tanto de las cosas, intento reaccionar como puedo, desde donde puedo, como puedo, pero es mi país y me gusta", reconoció.

Una de las personas que ha recuperado la afirmación que el actor español hizo el pasado mes de abril ha sido el presidente de Facua, Rubén Sánchez, en un mensaje que supera los 3.000 me gusta.

Las palabras se han hecho virales días después de que Bardem publicara un mensaje en Instagram en el que denunciaba la situación que se vivía en Gaza y calificara a las Fuerzas Armadas de Israel como "nazis".