Hermann Tertsch critica esta imagen de Roberto Brasero y la respuesta que le dan es de matrícula

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch se ha convertido en protagonista inesperado en las últimas horas tras el mensaje que ha compartido en la red social X con una imagen de Roberto Brasero que se había hecho viral esta semana.

"La infame estafa de los colores. El inmenso negocio de engaño y desinformación climática. La industria del miedo", ha asegurado el escritor y diputado de Vox en el Parlamento Europeo.

Junto a ese mensaje, ha compartido una imagen en la que aparece Roberto Brasero informando con dos mapas del tiempo, uno del año 2017 y otro del año 2022. Mostrando, en el primero, los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y, en el segundo, las altas temperaturas previstas.

Pero lo que no se esperaba Hermann Tertsch es que desde el perfil de la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) le darían una respuesta de matrícula, que suma más de 5.000 me gusta en un día.

"Hola, Hermann Tertsch, El mapa de arriba hace mención a avisos de AEMET por altas temperaturas (niveles 🟡🟠🔴), el de abajo es de temperaturas máximas previstas, son cosas distintas. Usted cobra un sueldo público. Saludos", ha respondido.

De hecho, Roberto Brasero también contestó a un usuario esta semana sobre esta imagen, dando la misma explicación: "Sí claro, aunque ya lo vengo explicando desde hace 4 años (alguien hizo esa comparativa y de vez en cuando otro lo ve y lo aprovecha como si fuese original): se trata de 2 mapas ¡distintos! uno es de AVISOS y el otro de MÁXIMAS, y cada uno tiene sus umbrales y su leyenda propios".