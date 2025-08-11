Hiba Abouk habla así de lo que vio en París mientras vivía y lo compara con España: da una de cal y otra de arena

La actriz madrileña Hiba Abouk, que tiene raíces libias por parte de su padre y tunecinas por parte de su madre, ha reflexionado para un reportaje en El País sobre hijos de inmigrantes en España.

El artículo, que se titula "Hijos de inmigrantes que se han convertido en referentes en una sociedad que se resiste a representar su diversidad", ha contado cómo es la sociedad española y la francesa, rememorando su época viviendo en París.

"He vivido en París y ahí he visto cómo la sociedad blanca francesa es muy consciente de la realidad árabe, que se sabe las fiestas, conoce las tradiciones, las fechas del Ramadán. Aquí no, y es una putada", ha asegurado.

Abouk ha añadido que "lo bonito de esto es que tú me enseñes tus tradiciones y yo las mías" y ha puesto el siguiente ejemplo: "Que tú me hagas una tortilla de patatas y yo te cocine una pasta de brik".

Sin embargo, a continuación ha destacado un aspecto que diferencia ambos países y tiene que ver con la extrema derecha: "También hay que decir que allí la extrema derecha de Le Pen tiene más peso entre la clase popular que Vox en España".