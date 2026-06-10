Ignasi Guardans alerta del precedente que puede sentar el juicio a David Sánchez: "El circo español puede ser cósmico"

El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, copa la actualidad política estos días. Sobre ello han hablado en Hoy por Hoy, el programa matinal de la Cadena SER.

En El Abierto, el exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans ha sido muy tajante asegurando que le parece "una aberración jurídica". Al hilo de esto, se ha preguntado "por qué" y "cómo se puede estar condenando a este señor".

"Todo el proceso es una aberración financiada por el Partido Popular", ha aseverado el exdiputado del Parlamento Europeo, quien también ha avisado del peligroso precedente que puede sentar este caso.

"Están financiadas por partidos"

"Como el Tribunal Supremo confirme que alguien que considere que no está contento con un concurso público lo puede llevar a la vía penal, el circo español puede ser cósmico, puede ser de un nivel estratosférico", ha opinado Guardans.

Según el colaborador de la SER, en España "hay montones de concursos, montones de procesos que algunos son impugnados y otros no", por lo que "la idea de que eso se pueda acabar con querella criminal es absolutamente demencial".

Sobre las acusaciones del juicio a David Sánchez, resume, "están financiadas por partidos, en este caso por un partido político que con dinero público, porque los partidos políticos tienen dinero público, pagan al abogado que acusa".

Visto para sentencia

Las acusaciones populares sostienen que la plaza de coordinador de conservatorios, que posteriormente fue reconvertida en un cargo ligado a Artes Escénicas, no respondía a necesidades reales, sino que fue creada para beneficiar a Sánchez, que habría conocido previamente su existencia.

Según esta tesis, el proceso de selección se utilizó para dar apariencia de legalidad a una adjudicación previamente decidida. Algo que no comparten la defensa y la Fiscalía, pues consideran que no hay pruebas suficientes para acreditar delito.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de que acusaciones y defensas expusieran sus conclusiones finales. Mientras algunas acusaciones elevaron sus peticiones de pena hasta seis años de prisión, la Fiscalía mantuvo la solicitud de absolución para todos los acusados.