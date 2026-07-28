Recuperan en plenos incendios lo que Almeida le dijo a unos niños sobre repoblar el Amazonas: "Pero es el pulmón del mundo"

Ocurrió en 2019 pero ha vuelto ahora a ser noticia en las redes sociales. El protagonista es el alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, y un grupo de niños con, para muchos, más sentido común que el propio dirigente del PP.

Martínez-Almeida estuvo en el programa Vuelta al cole, en Telemadrid, donde un grupo de niños charlaba con alguien reconocido de la sociedad, en este caso, el alcalde de la ciudad de Madrid.

El edil del PP dejó varios momentos que fueron muy comentados entonces y que ahora, siete años después, se han vuelto a recuperar en redes en plenos incendios en la Comunidad de Madrid, que afronta los peores momentos de su historia.

"Si solo pudieras dar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías, a la catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas?", le preguntó una niña al alcalde de Madrid, que no dudó en responder que a la catedral francesa, que acababa de sufrir un aparatoso incendio.

"Es el pulmón del mundo"

En ese instante, todos los niños preguntaron a la vez y casi gritando: "¿Por qué?". "En el Amazonas hay árboles y hay naturaleza", comentó uno de los críos. "Es el pulmón del mundo", afirmó otro. "Está incendiado y es el pulmón del mundo", insistió otra niña.

"Efectivamente, es el pulmón del mundo, pero la catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Las mejores cosas que nos ha podido pasar a España, hace 30 años ya, es ingresar en la Unión Europea", dijo el alcalde de Madrid ante el asombro de los niños.

Ahora, en pleno debate sobre la inversión en la prevención de incendios, muchos han recuperado este momento en X y han añadido comentarios del tipo: "Uno de los de 'Hay que cuidar los bosques', diciendo que prefería salvar Notre Dame que reforestar el Amazonas. Y todo esto diciéndoselo a niños de parvulario. Así que antes de creer a tipos como @AlmeidaPP_ mirar sus discursos".