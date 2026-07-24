Antonio Maestre, tajante sobre las explicaciones de Zapatero en TVE: "Es un insulto a la inteligencia"

José Luis Rodríguez Zapatero dio la cara este jueves en TVE para dar explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre él. Sin embargo, apenas aclaró las dudas que muchos se plantean acerca de su situación judicial.

El expresidente del Gobierno negó cualquier participación en el rescate de Plus Ultra y pronunciarse por primera vez sobre las joyas incautadas. Sin embargo, sus explicaciones apenas parecen haber convencido a nadie.

Este viernes en Al rojo vivo, el periodista y escritor Antonio Maestre ha sido muy crítico con la entrevista que Javier Ruiz le hizo a Zapatero en el programa Mañaneros 360. "En la entrevista lo único que hizo fue dejar en evidencia que lo que no se cuenta es porque tiene poco que contar y poco que explicar a los suyos", ha señalado.

Para Maestre, lo más difícil de justificar son las explicaciones sobre las joyas: "Intentar decir que guardas las joyas durante 20 años en una caja fuerte sin afán patrimonial es un insulto a la inteligencia de cualquiera que se precie de tener unos mínimos valores y un pensamiento crítico".

Al hilo de esto, el colaborador de laSexta no ha dudado en calificar la entrevista como "una broma de mal gusto". "En algunos casos fue hasta indignante", ha añadido Maestre, dejando claro que las explicaciones de Zapatero no son suficientes.

El periodista cree que su aparición en televisión sirvió únicamente "para intentar tranquilizar a la gente del PSOE, que se está tirando a una piscina sin agua", no obstante, cree que "lo único que hizo fue ahondar más en el pozo en el que está".

Las claves de la entrevista

Zapatero rompió su silencio en TVE con una entrevista centrada en el caso Plus Ultra, donde defendió su "inocencia absoluta" y negó cualquier participación en el rescate de la aerolínea.

El expresidente aseguró que no habló "con nadie ni del Gobierno ni de la SEPI" sobre la operación y rechazó también las acusaciones relacionadas con sociedades offshore o el supuesto uso de sus hijas como testaferros. Según sostuvo, todas las acusaciones en su contra carecen de pruebas y acabarán siendo desmontadas durante el proceso judicial.

La principal novedad de la entrevista llegó al abordar por primera vez las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas provisionalmente en más de 1,3 millones de euros. Zapatero afirmó que se trata de un "regalo de cortesía personal" recibido hace años y aseguró que no tenían ningún "afán patrimonial", aunque evitó revelar su origen alegando respeto a la investigación judicial.