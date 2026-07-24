Un fármaco para la disfunción eréctil podría prevenir las metástasis del cáncer, según un estudio

Un medicamento ampliamente utilizado para tratar la disfunción eréctil podría convertirse en un aliado inesperado en la lucha contra el cáncer. Un estudio dirigido por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, apunta a que el sildenafil, principio activo del Viagra, tiene la capacidad de dificultar la propagación de las células tumorales hacia otros órganos.

La investigación, publicada en la revista Cancer Research, concluye que este fármaco interfiere en el uso que las células cancerosas hacen del colesterol, un componente imprescindible para mantener la estructura de sus membranas y facilitar su desplazamiento por el organismo durante el proceso de metástasis.

El mecanismo identificado por los científicos comienza con el bloqueo de una enzima conocida como fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), acción que incrementa los niveles de una molécula de señalización denominada cGMP. Según el equipo liderado por la investigadora Ayelet Erez, esta molécula se une a una proteína encargada de transportar colesterol al interior de las células, reduciendo así su disponibilidad. Las células tumorales parecen ser especialmente sensibles a esta limitación del suministro de colesterol.

El efecto se podría potenciar si se combina con estatinas

Los autores del estudio también observaron que el efecto podría potenciarse al combinar el sildenafil con estatinas, medicamentos empleados habitualmente para reducir la producción de colesterol en el organismo. La estrategia actuaría por dos vías complementarias: disminuir la fabricación de colesterol y dificultar que las células cancerosas puedan aprovechar el que ya está disponible.

Los resultados fueron respaldados tanto por experimentos realizados en laboratorio como por el análisis de historiales clínicos de pacientes oncológicos. En estos últimos, los investigadores detectaron una mejora significativa en la supervivencia de quienes recibían sildenafil por otras indicaciones médicas, un beneficio que fue más evidente entre los pacientes que también tomaban estatinas. Eso sí, serán necesarios nuevos estudios clínicos para confirmar su eficacia y seguridad antes de que pueda incorporarse a la práctica médica habitual.