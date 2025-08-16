Iker Jiménez publica este tuit sobre los incendios en España y Pedro Torrijos le da la réplica más sonada

El periodista Iker Jiménez ha publicado un mensaje en la red social X sobre los graves incendios en España que acumula más de 1.000 respuestas en menos de un día. Una de las reacciones ha sido la del arquitecto y divulgador Pedro Torrijos.

El presentador de Cuarto Milenio ha planteado una pregunta parecida a la petición que hizo este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre una movilización del ejército para luchar contra los preocupantes fuegos que asolan varios puntos del país.

"¿Hay que movilizar al ejército? Parece de lógica ¿no? Opina libremente", ha señalado el periodista, en un tuit que ya ha sido visto más de 630.000 veces en la red social de Elon Musk.

Tras el mensaje, Pedro Torrijos no ha dudado en dar la réplica más sonada hasta el momento. "'¿Hay que movilizar al ejército?', pregunta, y te lo imaginas con la voz esa que usa para anunciar ovnis, mientras más de 3.000 militares llevan desplegados desde hace días", ha señalado.

"Es como entrar en un quirófano, ver a tres cirujanos con las manos dentro de tu abdomen, y gritar: '¡Que alguien que llame a un médico, por Dios!' Solo que aquí el quirófano arde y tú te llevas los aplausos por descubrir el fuego", ha asegurado el divulgador.

En un segundo tuit, ha compartido, entre paréntesis, una reflexión más: "Y ya he opinado libremente. Y más que opino en el libro que publico en octubre. Lo cual me garantiza que nunca me va a invitar a su programa. Cosa que, obviamente, celebro".

