La impagable reacción de Eva Soriano cuando Chayanne le dice todo esto 

Eva Soriano ha recibido en Cuerpos Especiales, el programa matinal de Europa FM que presenta junto a Iggy Rubin, un mensaje nada más y nada menos que del cantante Chayanne después de que la cómica hiciese una aclamada versión de Humanos a Marte.

"Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar y tú eres así, no hay que hablarte sin primero pensar", ha dicho el cantante entonando una de sus canciones para sorpresa de Soriano.

"Te mando un fuerte abrazo Eva, recibí el mensaje tuyo por la Lele, recibí el mensaje tuyo por la radio. Me encantó tu versión de Humanos a Marte, será verdad. Eres muy rápida, yo soy muy lento. Si me encuentro contigo te voy a dejar hablar a ti, no voy a decir una sola palabra, solamente te voy a estar mirando", le ha comentado Chayanne.

Mientras el artista hablaba se ha podido ver en todo momento cómo iba reaccionando la cómica. Para acabar, Chayanne le ha dicho que la quiere y le da las gracias por su energía.

"Me ha dicho que me quiere Chayanne. ¿Yo ahora qué hago? Chayanne que te quiero desde los 10 años, eres la persona más importante en mi vida", ha replicado finalmente ella.