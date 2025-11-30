Increpan a una periodista en la manifestación de Ferraz y Xavier Fortes no puede tener mejores palabras para su compañera

La manifestación del PP de este domingo en el templo del Debod en Madrid ha dejado múltiples titulares en medios de comunicación y en redes sociales. Pero también, la protesta convocada por la plataforma Revuelta frente a la sede del Psoe en la calle Ferraz de Madrid. Lo último, el maltrato sufrido por Laura Pavia, una reportera de RTVE que cubría la protesta en primera línea y que fue interrumpida en pleno directo por los manifestantes al grito de "¡Fuera!". Xavier Fortes ha querido dedicar unas palabras a su compañera.

"La dignidad de nuestra compañera frente al gañanismo ultra", comienza el presentador en una publicación en su perfil de X (antes Twitter). "Enhorabuena por tu profesionalidad, serenidad y valor ante los miserables y cobardes que te acosan en manada", última, contundente.

En su publicación, el periodista ha querido compartir el vídeo del momento en la que Pavia es increpada y acosada por los manifestantes que se encontraban en la calle Ferraz. En el vídeo se puede ver como la periodista tiene que cortar el directo, ya que los manifestantes no paran de gritarle e incluso tapan la cámara.

Muchos de los seguidores del presentador se han animado a comentar lo ocurrido. "Cuánto más visibilidad han tenido en televisión, más se han crecido. Ahora se han hecho fuertes; ya es tarde, amigo", comenta una internauta. "Que vergüenza tener que ver esto en 2025", critica otro.

Hace unas semanas, el periodista estuvo en el punto de mira en redes sociales, ya que muchos apuntaron a su hijo, Daniel Fortes, por estar realizando unas prácticas en RTVE, donde él mismo trabaja. Durante una entrevista con el programa La Ventana de la Cadena Ser, el periodista fue rotundo al dar el motivo por el que nunca abandonará las redes sociales. "Todo lo contario, nunca tuve dudas de que nunca debía de abandonar las redes sociales y ahora menos. Hay que dar la batalla, aunque tengamos todo el viento en contra y no hay que dejar a los canallas el uso y monopolio de las redes y del ágora pública", aseguró.