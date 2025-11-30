Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Increpan a una periodista en la manifestación de Ferraz y Xavier Fortes no puede tener mejores palabras para su compañera
Virales
Virales

Increpan a una periodista en la manifestación de Ferraz y Xavier Fortes no puede tener mejores palabras para su compañera

"La dignidad de nuestra compañera frente al gañanismo ultra", asegura el presentador.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
El periodista Xavier Fortes presentando La Noche 24hLa Noche 24h

La manifestación del PP de este domingo en el templo del Debod en Madrid ha dejado múltiples titulares en medios de comunicación y en redes sociales. Pero también, la protesta convocada por la plataforma Revuelta frente a la sede del Psoe en la calle Ferraz de Madrid. Lo último, el maltrato sufrido por Laura Pavia, una reportera de RTVE que cubría la protesta en primera línea y que fue interrumpida en pleno directo por los manifestantes al grito de "¡Fuera!". Xavier Fortes ha querido dedicar unas palabras a su compañera.

"La dignidad de nuestra compañera frente al gañanismo ultra", comienza el presentador en una publicación en su perfil de X (antes Twitter). "Enhorabuena por tu profesionalidad, serenidad y valor ante los miserables y cobardes que te acosan en manada", última, contundente. 

En su publicación, el periodista ha querido compartir el vídeo del momento en la que Pavia es increpada y acosada por los manifestantes que se encontraban en la calle Ferraz. En el vídeo se puede ver como la periodista tiene que cortar el directo, ya que los manifestantes no paran de gritarle e incluso tapan la cámara. 

Muchos de los seguidores del presentador se han animado a comentar lo ocurrido. "Cuánto más visibilidad han tenido en televisión, más se han crecido. Ahora se han hecho fuertes; ya es tarde, amigo", comenta una internauta. "Que vergüenza tener que ver esto en 2025", critica otro.

Hace unas semanas, el periodista estuvo en el punto de mira en redes sociales, ya que muchos apuntaron a su hijo, Daniel Fortes, por estar realizando unas prácticas en RTVE, donde él mismo trabaja. Durante una entrevista con el programa La Ventana de la Cadena Ser, el periodista fue rotundo al dar el motivo por el que nunca abandonará las redes sociales. "Todo lo contario, nunca tuve dudas de que nunca debía de abandonar las redes sociales y ahora menos. Hay que dar la batalla, aunque tengamos todo el viento en contra y no hay que dejar a los canallas el uso y monopolio de las redes y del ágora pública", aseguró.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 