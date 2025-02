Intenta pedir esta bebida en un bar de Barcelona y no hay: en los comentarios casi nadie la conoce

Universal Images Group via Getty

Cada comunidad autónoma tiene su bebida típica y los habitantes de esa región en concreto suelen adorarla por encima de todas las cosas. Esto le ha ocurrido a una usuaria de TikTok cuando ha ido a pedir en un bar de Barcelona un Laccao.

¿Y qué es un Laccao? Pues un batido de leche con cacao típico de las Islas Baleares que data de 1944 y que es considerado "un clásico de Mallorca" según la web de la propia empresa.

"Laccao no tenéis, ¿no?", le pregunta la joven al camarero. "Laccao no. Tenemos Cola Cao", le dice el camarero, que de primeras no ha entendido lo que le ha pedido esta persona.

"Vale, chocolate", acaba diciendo ella. "Prefieres chocolate", le comenta de nuevo el hostelero. Las caras de la joven han dado que hablar en la red social china donde el vídeo lleva ya 1,9 millones de reproducciones, más de 100.000 'me gusta' y casi 800 comentarios.

Muchos se han tomado con buen humor el vídeo: "Al principio pensaba que le estaba vacilando y después me he dado cuenta que Laccao existe de verdad que curiosidad en verdad probarlo".

Otros le dicen que estando en Cataluña lo que debería probar es un Cacaolat, otra bebida muy típica de la región.