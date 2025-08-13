Intenta hacer una pizza en el horno y el resultado demuestra que la cocina no es lo suyo

La tuitera @weyolll4 ha subido una fotografía a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando el resultado de la pizza que ha intentado hacer su hermana en el horno de casa.

"Mi hermana se ha quedado dormida después de meter una pizza en el horno y ahora tenemos pizza volcánica", ha comentado la tuitera, justo antes de adjuntar la imagen.

En concreto, en la fotografía se puede ver una pizza totalmente calcinada, negra por todas partes excepto por unos puntos rojos por encima, que se intuye que son de tomate.

"El resultado de todos los: 'he metido la pizza al horno, avisadme en 5 minutos'; "Ese magma tiene una pinta buenísima"; "Eso te da +6 de resistencia al fuego"; "Una vez me pasó, rasque un poco y me la comí igual"; "Buenísima la pizza a la magmanesa", han comentado algunos usuarios entre risas.