Isaías Lafuente dice que no sufrió la dictadura, pero deja este recado al 19% de los jóvenes que alaban el franquismo

El periodista, escritor y profesor universitario, Isaías Lafuente, ganador del premio Ondas a toda su carrera, que ya recibió un Ondas de Radio en 2018 y XVII Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, ha aprovechado una entrevista en el diario El País para hablar de aquellos que justifican el franquismo.

En la charla que ha mantenido con su compañera de profesión, Luz Sánchez-Mellado, ha sido preguntado por su gran actividad en redes sociales y no ha dudado en confesar que no se está radicalizando, ni mucho menos.

"Ni te imaginas la autocontención que tengo todavía. Es verdad que yo nací en dictadura, pero tenía 12 años cuando murió Franco y no la sufrí", ha explicado el periodista en la primera parte de su respuesta.

Isaías Lafuente, nacido en Palencia, ha destacado que se mudó a Madrid con 18 años y disfrutó "de la Movida". Pero ha hecho un alegato que bien podría ser una respuesta directa al 19% de los jóvenes que alaban el franquismo, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Pero siempre he sabido lo que fue el franquismo y siempre me ha parecido increíble que en democracia alguien pueda blanquear, minimizar o justificar lo que fue aquello. Siempre he sido muy vehemente en lo que hago, en lo que escribo, y en lo que digo en la radio. Y no voy a renunciar", ha zanjado.

Isaías Lafuente ha justificado que una sociedad "desinformada" se convierte en "un caldo extraordinario para el populismo". "Ya lo estamos viendo. Solo espero que no nos pase con la democracia como con los padres, que sólo los echamos de menos cuando se mueren", ha expuesto el periodista.

Hace unas semanas, ya mostró su enfado al ver el dato que reflejó el CIS. "Creo que aquí es donde debemos marcar la raya. En estos momentos la cosa está no entre las derechas y las izquierdas, sino entre la gente fascista y la gente que no lo es", expuso.