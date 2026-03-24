Isaías Lafuente se dirige a Tellado tras su tuit sobre los misiles de Irán con la cara de Sánchez: "Es una auténtica porquería"

El escritor y periodista Isaías Lafuente ha reaccionado a uno de los mensajes más polémicos que se le recuerdan a Miguel Tellado, 'número 2' del Partido Popular. El gallego se ha hecho eco de una información que, de momento, nadie ha confirmado.

Se trata de una imagen que está circulando en redes sociales como X, donde se pueden ver supuestos misiles de Irán dirigidos contra Israel que llevan carteles con la cara de Pedro Sánchez.

El cartel, además del rostro del presidente del Gobierno, se puede leer el siguiente texto escrito en árabe: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente".

Tellado aprovecha para cargar contra Sánchez

No obstante, y pese a que podría ser un montaje, Miguel Tellado se ha lanzado a criticar a Pedro Sánchez en un tuit que acumula ya más de 1.000 respuestas, la mayoría de ellas para advertirle de que dicha información podría ser falsa.

"El régimen de Irán podría estar usando la foto de Sánchez como papel de regalo para sus misiles contra Israel con un agradecimiento expreso al apoyo del presidente del Gobierno español", ha dicho el 'número 2' del PP.

"¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamas y ahora Irán? Si esto es cierto, es gravísimo. La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado", ha añadido Tellado en le mismo tuit.

"Es una auténtica porquería"

El escritor y periodista Isaías Lafuente ha respondido al político del Partido Popular, al que se ha dirigido directamente a través de su cuenta de X, siendo especialmente crítico con sus palabras.

"Sr. @Mtelladof, concluir que algo "es gravísimo" y sustentarlo en una tesis que contiene un tiempo condicional (podría), una conjunción condicional (si es...) y una pregunta retórica, convendrá conmigo que como afirmación solemne es una auténtica porquería", ha afirmado Lafuente, que ha dejado muy clara su opinión las palabras de Tellado.