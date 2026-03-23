Pedro Sánchez denunció la guerra ilegal de Trump en Oriente Medio: ahora, Teherán está pegando su cara en misiles iraníes

El siglo XXI sigue dejando imágenes un tanto estrambóticas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha consolidado en su faceta de figura pop internacional gracias a su contundencia rechazando el ataque ilegal de EEUU e Israel contra Irán. Lo sorprendente es que ahora es Teherán quien le agradece el gesto poniendo pegatinas con su cara en algunos de los misiles que está lanzando.

Así lo han reflejado algunos medios de comunicación iraníes, como la agencia de noticias Tasnim. Las pegatinas que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está colocando en sus misiles balísticos no son todas de Sánchez. También hay referencias a los manifestantes que hace unos días en Londres también mostraron su repulsa por el ataque emprendidos por Washington y Tel Aviv en Oriente Medio.

Sánchez ha mantenido desde el estallido del conflicto en Oriente Medio una posición muy dura con la actitud que han mostrado hasta entonces EEUU e Israel. Este mismo fin de semana el presidente condenó la guerra "ilegal" por la que dijo estar "muy enfadado". A principios de este mes, el pasado 4 de marzo, Sánchez dio un histórico discurso en el que rescató el famoso no a la guerra.

En aquella ocasión el líder del Ejecutivo también quiso expresar "la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán". Teherán, por su parte, ha preferido ignorar esos hechos y hay vídeos e imágenes circulando en las redes sociales en los que se aprecia cómo miembros de la Guardia Revolucionaria iraní colocan esas pegatinas.

Qué dicen las pegatinas en los proyectiles iraníes

Ni siquiera es una imagen de Sánchez al uso: es un pantallazo de un TikTok del presidente del Gobierno en una sonada comparecencia en La Moncloa. Junto a esta fotografía aparece un texto escrito en árabe y en inglés en el que se puede leer: "Por supuesto, esta no es solo una guerra ilegal, también es una guerra inhumana. Gracias, primer ministro".

Otros misiles que las fuerzas iraníes han enseñado en sus medios oficiales recogen imágenes de una manifestación en Reino Unido y un tuit que cuenta que "en Londres, manifestantes protestan en apoyo de Irán y condenan los recientes ataques de EEUU e Israel contra la escuela de primaria de Minab".

"Gracias a todos los que han expresado simpatía en Londres contra los crímenes de guerra de Trump en Irán", se puede apreciar en el misil balístico grabado a escasos centímetros de la pegatina.

Un arma que también lleva propaganda

Que los misiles se usen como arma propagandística no es algo reciente. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, se han documentado casos de misiles rusos lanzados contra la estación de tren en Kramatorsk, por ejemplo, en los que se pudo ver escrito en cirílico el eslogan "por los niños".

Eso sucedió en 2022, el mismo año en el que un informático ucraniano llamado Anton Sokolenko lanzó la iniciativa Sign my rocket en la que animaba a los internautas a enviar propuestas que los soldados ucranianos acabarían grabando en los misiles balísticos que se lanzarían para defenderse de la ofensiva rusa. Se vieron entonces escritos de lo más variopintos en algunos proyectiles.

Por ejemplo, un obús llevaba pintado en rotulador la siguiente frase: "He rebajado mi participación en el accionariado de Tesla por esto". Otro misil llevaba escrita la frase: "Feliz cumpleaños, Alfonso". Gracias a la iniciativa se recaudaron más de 600.000 euros a través de una plataforma de crowdfunding.

Irán continúa teniendo capacidad ofensiva

Estos mensajes grabados en los proyectiles iraníes llega en un momento crítico para el conflicto en Oriente Medio. Pese a que las primeras informaciones advertían que Irán tenía muy socavadas sus capacidades ofensivas, lo cierto es que este domingo 22 de marzo se ha detectado que Irán lanzó dos misiles balísticos intermedios (IRBM) contra una base en la isla de Diego García que operan las fuerzas de EEUU y Reino Unido.

De hecho, si bien un misil falló y el otro fue interceptado, algunas voces expertas están advirtiendo de que Irán está lanzando sus misiles de una forma similar a como despegan satélites espaciales para conseguir duplicar el alcance de sus armas: por encima de los 2.000 kilómetros.

Al mismo tiempo, algunas imágenes de las últimas jornadas sugieren que la cúpula de hierro israelí está viéndose saturada y sobrepasada por la capacidad ofensiva iraní, a medida que cada vez más proyectiles del régimen de los ayatolás consiguen impactar sobre poblaciones.