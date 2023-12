Jaime Gorgojo, el actor que convenció a millones con su 'romance' ficticio, desvela la verdad

El pasado 15 de noviembre el joven actor Jaime Martín Gorgojo, conocido como Jimmy Gorgojo, publicó un vídeo en su perfil de TikTok en el que contó cómo su novia Yolanda había roto con él un día antes de la boda.

Los internautas empatizaron con Jimmy, monstrándole su apoyo tras la ruptura. Con más de 1.9 millones de visualizaciones y 143,000 me gusta, decidió extender la historia, lanzando una serie de videos que agrupó bajo el título "Blog Ruptura". En estos, iba narrando el desarrollo de la situación con Yolanda e incluso compartió algunos audios privados.

Fue a partir de aquí donde algunos usuarios empezaron a tacharle de acosador psicológico, empezando una montaña rusa de presión social entre apoyo y críticas. Finalmente, publicó un vídeo en el que explicó la verdad detrás del primer TikTok para aquellos que no lograron darse cuenta desde el principio: todo lo que dijo era el monólogo inicial de la película Primos, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Quim Gutiérrez.

- ¿Quién hay detrás de Jimmy Gorgojo?

Jimmy Gorgojo es un personaje de ficción que nace de una película, mientras que Jaime Gorgojo soy yo, un actor profesional cuyo sueño es actuar algún día en una película. Pero reconozco que pese a intentarlo durante años, aún no lo he logrado. Alentado por mis padres, hice las carreras de Derecho y ADE y el máster de abogacía, porque querían que fuese abogado. Todo ello lo compaginé con Arte Dramático en Madrid, que era mi gran pasión. Tras aprobar el examen de abogacía, logré que mi familia me apoyara en apostarlo todo a la actuación. Experimenté un triunfo momentáneo cuando fui seleccionado para coprotagonizar una película titulada "De Locos". Estuve meses ensayando sin cobrar y la producción se acabó cancelando debido a problemas de financiación. Decidí no rendirme y logré conseguir un representante, algo que es complicado. A pesar de eso, apenas he recibido oportunidades para audicionar en producciones de ficción.

El 15 de noviembre publicas un vídeo en TikTok sobre la ruptura con tu 'novia' Yolanda y te hiciste viral, para lo bueno y para lo malo.

Mi amiga Lena de Pons, que es una tiktoker de casi 300.000 seguidores en redes sociales, me escribió al día siguiente con un mensaje diciéndome que me había hecho viral. Entonces dije: "Buah, ¿qué hago ahora?". Me fijé que la gente se lo estaba creyendo y yo no me lo creía, si era un monólogo muy famoso. Algunos sí se dieron cuenta, pero durante los primeros tres días borré esos comentarios porque me parecía que era muy evidente, me gustaba cuando hacían guiños pero cuando lo decían directamente dejaba de tener gracia. Empecé a subir contenido como si estuviera llorando porque a mí no me cuesta nada llorar.

- ¿Pero cuál es la verdad?

Jimmy Gorgojo es un personaje de ficción que está inspirado en la película Primos de Daniel Sánchez Arévalo. Nace de haber visto el monólogo inicial, estaba haciendo un curso con una directora de casting. Los vídeos que subí eran de verdad, de mí metiéndome en el personaje, pero hacerlo todos los días te afecta un poco. A mí ya me estaba afectando y me estaba comiendo un poco el personaje, no te voy a mentir. He estado durmiendo poco y todo esto me estaba produciendo mucha ansiedad porque no sabía muy bien cómo gestionarlo, lo vi como una oportunidad, pero claro, un montón de gente me estaba escribiendo. No te puedes ni imaginar, miles de mensajes diciéndome que muchísimo ánimo, que Yolanda se lo perdía.

- ¿Qué has buscado con la falsa historia de Yolanda?

Yo acababa pensando: a ver, soy actor, voy a aprovechar esta oportunidad porque me tengo que dar a conocer. Mi objetivo con esto es que un director de casting vea el monólogo, que vea que lo estoy subiendo y diga: "oye, este tío está actuando, la gente se lo está creyendo, le voy a dar una oportunidad laboral". Yo solo pensaba eso, no en hacerme viral, porque claro, también tengo un montón de amigos que se han puesto en mi contra, diciéndome que esto me estaba afectando negativamente, que dejara las redes sociales, "no entendemos lo que estás subiendo". Mi objetivo no es ser influencer, sino ser actor, que me cojan en una producción, en una serie, en una película. Y si no en ser actor o director, porque también a mí me gusta mucho el tema de ser un actor-creador. Yo admiro muchísimo a Woody Allen, que aparece en sus películas.

- Te han llamado acosador psicológico, ¿cuál fue tu primera reacción?

Me llamaron acosador virtual, psicológico, revelador de secretos íntimos, que estaba exponiendo a Yolanda. He recibido miles de mensajes de apoyo, pero hay una parte que me empezó a llamar acosador psicológico y sexual, también por lo que cuento en el monólogo. No te puedes ni imaginar la cantidad de cosas que me han llamado, insultándome, y yo intentaba no mirar los comentarios. Mis amigos me decían que no mirase lo que la gente subía, pero estaba en ese momento en el ojo del huracán. Pero hay que decir que el 85-90% de los mensajes eran positivos, pero es verdad que había muchos comentarios negativos. Me afectó mucho porque me considero una buena persona, jamás en la vida subiría ese tipo de vídeos ni al expondría con audios.

- ¿Quién es Yolanda? ¿La llegaron a insultar a ella también?

Yolanda es un personaje de ficción. Es mi amiga actriz Celia Monedero, algunos reconocían su voz, pero nadie la increpó, muchos no la supieron reconocer porque se llama Celia. Si se llamara Yolanda, quizá habría un problema.

Mis amigas que se llaman Yolanda en Instagram tuvieron que dejarme de seguir y yo a ellas también porque hubo un montón de gente que se metió en mi perfil para escribir a Yolanda. Me dijeron: "Lo siento Jaime, pero te voy a bloquear".

He conseguido convencer a la gente, a los medios de comunicación y periodistas Jaime Gorgojo

- ¿Ha tenido repercusión a nivel laboral?

Hay mucha gente que me dice que estoy destrozando mi carrera como actor por hacer esto. Yo sé actuar, en thriller, drama, comedia, lo que haga falta. Llevo dedicándome a esto los últimos seis años y no quiero tirar mi carrera por la borda, recibo muchos comentarios de la gente de la industria que piensa que la he cagado con todo esto. Pero he conseguido convencer a la gente, a medios de comunicación y a periodistas.

Una productora de música bastante importante me ha escrito para que hiciera un álbum a Yolanda. También una productora pequeñita de cine a la que les ha interesado el concepto y han querido que hubiera un guion original, que escribamos algo sobre todo esto y a lo mejor no que tenga que ver con la película de Primos, sino que se sea algo sobre lo de ser viral, sobre un personaje que se llama Jimmy que sube videos sobre su ex.

En enero vamos a lanzar un casting abierto en redes sociales (#YoSoyYoli), para permitir a cualquier persona interesada en interpretar este rol subir su audición a TikTok. Los que tengas mayor viralidad pasarán a la fase presencial, siendo una la que encarne a Yoli en nuestro proyecto.

Así fue el casting que le motivó a publicar el primer vídeo en TikTok: