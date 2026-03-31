Joaquín Reyes se dirige directamente a Pedro Buerbaum para dejarle un mensaje que no le gustará

El cómico Joaquín Reyes se ha dejado caer por el podcast El Sentido de la Birra, presentado por Ricardo Moya, uno de los más longevos y exitosos en cuanto a programa conversacional se refiere.

En un clip que se ha viralizado por TikTok del programa, emitido con público y en directo, Reyes le manda un mensaje al también pocaster Pedro Buerbaum, conocido por sus soflamas contra el pago de impuestos y por ser el inventor del "pollofre".

El "pollofre", para los que no lo sepan, es básicamente vender gofres con forma de pene en un conocido barrio de Madrid. De ahí se pasó al podcast y ahora es un gurú financiero que invierte en empresas.

Para él son estas palabras de Joaquín Reyes: "A mí me gustaría subirle la autoestima a Pedro Buerbaum, que fue el creador del pollofre. Es una persona que tenía en una mano una polla y en otra un gofre, esto es ficcionado eh, no digo que esto pasara. Y dijo: y si uno estas dos cosas perfectas y creo el pollofre".

"Gracias a muchos pollofres construyó un imperio" Joaquín Reyes

Ha bromeado Reyes con que Buerbaum fundó "un imperio" gracias a este producto: "Gracias a muchos pollofres construyó un imperio. Pero el bueno de Pedro Buerbaum, que es un emprendedor que es capaz de andar sin chocarse con los muebles, tuvo que irse de España a República Dominicana. Lo que se llama fuga de cerebros, porque paga muchos impuestos", ha recordado Reyes.

Por último ha apostillado que le encantaría poder subirle la autoestima: "Me gustaría subirle la autoestima y decirle: tío, hiciste una cosa muy grande, a la altura de la imprenta y la penicilina. La imprenta, la penicilina y el pollofre. Créetelo".

Polémica Buerbaum con Corea del Norte

Pedro Buerbaum también se las ha tenido con Alejandro Cao de Benós, primer occidental en representar en el extranjero al régimen de Corea del Norte, que le acusó en redes de censurarle una entrevista y no publicarla porque salía mal parado.

"A la mañana siguiente, y consciente del absoluto ridículo que había hecho, Pedro me pide repetir la entrevista antes de regresar a la República Dominicana. Le digo que no, que cuando publique esta, le daré otra. Tiene hasta el morro de pedirme ir a Corea", desveló Cao de Benós en un hilo que se viralizó en redes en junio de 2025.