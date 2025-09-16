Joaquín Reyes tiene un mensaje para todos aquellos que dicen que NO hay un genocidio en Gaza

Joaquín Reyes se ha desplazado hasta la Puerta del Sol junto a otros rostros conocidos para denunciar el "genocidio" en Gaza. Allí han leído los nombres de los más de 18.000 niños asesinados por Israel en estos meses.

Para hablar de la protesta, Reyes se ha puesto delante de los micrófonos de Más Vale Tarde y ha dejado un nítido mensaje para aquellos que dicen que lo de Israel en Gaza no es un genocidio.

"Demostrar que esto es un genocidio. Que hay que llamar a las cosas por su nombre. Que la gente que... hay que hacer muchas 'jeringonzas' argumentales para no llamar a esto por lo que es. La gente que tiene ese argumento o son cínicos o son fanáticos o las dos cosas", ha señalado el actor.

Joaquín Reyes también se ha pronunciado sobre lo ocurrido en La Vuelta. Aunque ha dicho que no estuvo en las protestas en Madrid porque estaba fuera, ha recalcado que fueron "pacíficas": "Hubo algún altercado pero en todas las manifestaciones suele haberlo. No fueron manifestaciones violentas. Estaban protestando por el genocidio".

"Creo que esta etapa debería de haberse suspendido antes, que la propia organización, por lo que sea, no fue rápida ni hábil. Estamos hablando más de 60.000 civiles asesinados. Hay razones para manifestarse. Es un absoluto disparate", ha afirmado el actor y cómico.

Por último, Reyes ha contado que le pediría a los políticos que tomen medidas contra el estado de Israel y "se puede dejar de usar esto con fines políticos. Esto no es una guerra, en la guerra hay cierta simetría".

"Hace poco la delegación de Hamas que había sido convocada por Estados Unidos para negociar la tregua también se le bombardeó. Es que Israel no cumple nada. Esto es un desastre y está ocurriendo delante de todos nosotros de una manera obscena e impúdica. Es increíble", ha zanjado.