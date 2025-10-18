Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Jordi Évole resume (y de qué forma) la actitud de los líderes mundiales con Trump: no da puntada sin hilo
"Ahora Trump ya no es una anomalía del sistema. Es el sistema. Su sistema", ha remarcado el periodista. 

El periodista Jordi Évole.Xavi Torrent/Getty Images

El periodista Jordi Évole ha reaccionado este sábado a la actuación —por llamarlo de alguna forma— del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes mundiales en la cumbre de Sharm El-Sheikh, en Egipto, en el que se firmó el mal llamado plan de paz del mandatario estadunidense

"Trump empezó siendo un chiste en sí mismo. Nos lo tomamos a broma. Nos choteamos de él por cómo hablaba, por las cosas que decía, por su color de pelo. Todo nos hacía gracia de Donald Trump. Si me llegan a contar en aquella campaña con Hillary Clinton que diez años después seguiría siendo presidente, no me lo hubiese creído", ha escrito en su columna semanal en La Vanguardia.

Évole ha destacado que "ahora Trump ya no es una anomalía del sistema. Es el sistema. Su sistema. Y dentro de su sistema, él es el puto amo". Y ha continuado: "Los líderes mundiales le rinden pleitesía. Gracias por traernos la paz a Gaza. Y sale Trump explicando públicamente como Netanyahu no ha parado de pedirle armas, que ni él mismo conocía, pero reconociéndole lo bien que las había utilizado contra la población gazatí". 

"Eso en su discurso para proclamar la paz entre israelíes y palestinos. Qué bien empleadas han sido esas armas para acabar con miles de palestinos, para borrar del mapa sus casas, sus calles, su vida. Todo por la paz. We are the world, we are the children, señor Trump", ha remarcado. 

"Y ya que tengo aquí detrás a varios primeros ministros, voy a hablar de cada uno de ellos, sin posibilidad de réplica, porque el micrófono es mío y si no me llevo el Scattergories. Y todos aguantan estoicamente lo primero que se le pasa por la cabeza al presidente norteamericano. Ni uno da un paso al frente para cogerle el micro y decirle: 'Pero qué hablas, payaso'", ha remarcado sobre los líderes mundiales presentes en la firma. 

El periodista ha resaltado que "Trump actúa en el acto de presentación de un acuerdo de paz con la misma fanfarronería que lo hacía cuando agarraba el micro en los concursos de misses, de los que él fue el propietario. Igual que se adueñó de aquellos concursos, ahora lo ha hecho de la política mundial". 

"Incluso es capaz de mezclar los géneros, el de concurso de miss con el de acuerdo de paz. Y le dice a Meloni que si está tan joven y tan guapa. Y Meloni baja la mirada. Claro que sí, tanta mierda de cultura woke con lo cojonudo que es el machismo 2.0", ha sentenciado. 

