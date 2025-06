Jordi Wild dedica estas contundentes palabras a Trump tras el bombardeo a Irán: es más claro que nunca

El popular creador de contenido Jordi Wild, uno de los mejores youtubers (y antes streamer) de España, presentador también del pódcast The Wild Project, ha publicado un tuit en respuesta al bombardeo de Estados Unidos a Irán.

Este 22 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó un bombardeo por parte del Ejército de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. "Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán", explicó Trump.

A Jordi Wild le ha bastado con lanzar una pregunta en X para expresar su opinión tras un movimiento estadounidense que puede suponer un nuevo capítulo en la historia que acarree graves consecuencias a nivel global.

"¿Pero Donald Trump no era el presidente de la paz, que nunca se metía en conflictos ajenos?", expresó Wild, añadiendo el hashtag #ElMundoVaAExplotar. Poco después volvió a publicar un escrito para aclarar sus palabras y dar la puntilla a este movimiento.

"Ojo, no os equivoquéis, a mí, el régimen de Irán me parece de los más asquerosos del mundo, ojalá lo derroquen mañana y se carguen a todos los altos manos. PERO, las fantasmadas de Trump deben tener un límite... Como cuando ASEGURÓ terminar con la guerra Rusia-Ucrania en 48 horas... Han pasado meses y está peor que nunca. No me jodas", ha rematado.

Las reacciones han llegado al instante: más de dos millones de visualizaciones y 70.000 'me gusta' en menos de 24 horas. Algunos usuarios le han pedido precaución por algunas expresiones: "La vida no es un videojuego para desear que se carguen a nadie. Eso implica que muera gente inocente. Tienes una mínima responsabilidad, sobre todo con los más jóvenes, de que no se normalicen las guerras como si fueran campeonatos de fútbol".