Juan Diego Botto lanza el mensaje más potente tras lo ocurrido con España y Eurovisión 

El actor Juan Diego Botto ha lanzado uno de los mensajes más potentes tras conocerse que España y otros países han abandonado Eurovisión tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en el concurso.

La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, ha decidido mantener al país hebreo como participante del certamen, pese a las protestas de un grupo de países encabezado por España, que ya ha anunciado su renuncia, al igual que han hecho otros países como Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ).

Tras ver lo ocurrido, Botto ha sido implacable: "¿Qué hizo Europa durante el Genocidio de Israel en Gaza? Nada. Nada más que colaborar militar, diplomática y económicamente con los Genocidas. Europa mantiene a Israel en Eurovisión pese a las objeciones de España, Irlanda y Países Bajos".

Mientras, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha afirmad que la decisión de una gran mayoría de países de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de apoyar la permanencia de Israel en el Festival de Eurovisión demuestra "solidaridad, compañerismo y cooperación".

Israel: "Espero que el festival siga siendo ejemplo"

"Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de Eurovisión y espero que el certamen siga siendo un ejemplo de cultura, música, amistad entre naciones y entendimiento cultural transfronterizo", ha señalado el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

"El resultado de esta votación demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo", ha afirmado la presidenta de la UER, Delphine Ernotte, en un comunicado publicado por la organización, tras una reunión en la Asamblea General celebrada en Ginebra.

RTVE tampoco emitirá el festival

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. La decisión de España tiene un peso enorme porque es miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER, conocido como 'Big Five',

La salida de España del festival, por tanto, implica que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.